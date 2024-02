El grupo español Hidden Away Hotels invertirá más de 22 millones para abrir el mejor hotel de lujo de Lisboa

La cadena de hoteles de lujo afianza su crecimiento y aterriza en Lisboa con un 5* Gran Lujo de 53 habitaciones, cuya apertura está prevista para 2025. Se trata del primer hotel de la compañía española fuera de España, y confirma su expansión tras los cinco hoteles en funcionamiento en Madrid, Palma de Mallorca (dos establecimientos), Sevilla y Granada Hidden Away Hotels, la compañía propiedad de Carmen Cordón e Ignacio Jiménez, continúa llevando a cabo un ambicioso plan de crecimiento. En esta ocasión, gracias a la intermediación de Iberolat, ponen su bandera en pleno centro de Lisboa con la adquisición de un edificio con licencia hotelera ubicado en la Avenida Rodrigues Sampaio, 78, de la capital lusa, donde van a desarrollar un hotel singular de categoría 5 Estrellas Gran Lujo.

El nuevo hotel, ubicado en la milla de oro de la capital portuguesa, contará con un total de 53 habitaciones, todas ellas de grandes dimensiones de acuerdo al estándar de lujo de Hidden, 8 suites y una suite real de más de 125 m2. La compañía estudia la posibilidad de establecer una alianza con un importante grupo de restauración del país luso, puesto que, dada la extraordinaria ubicación, aspira a crear en el hotel un punto de referencia de encuentro en la ciudad de Lisboa.

Además de los servicios hoteleros, este hotel-boutique singular de categoría cinco estrellas dispondrá de una oferta diferenciada con varias salas de reuniones disponibles para celebraciones y eventos, obras de arte, biblioteca, gimnasio, zona de wellness, 16 plazas de parking en dos sótanos y jardines exteriores con piscina. El proyecto de arquitectura será desarrollado por el prestigioso arquitecto lisboeta Frederico Valsassina, mientras que el proyecto de interiorismo correrá a cargo de Lázaro Rosa-Violán.

El inicio de las obras está previsto para el segundo trimestre de 2024, con una duración estimada de 24 meses hasta la apertura. La inversión necesaria para la construcción de este futuro referente de lujo se cifra en torno a los 22 millones de euros.

"Un hotel diferente y especial", en palabras de Carmen Cordón.

En palabras de Carmen Cordón, copropietaria de la cadena Hidden Away Hotels: "Este proyecto en Lisboa supone un gran reto al ser nuestra primera experiencia internacional, si bien contar con profesionales de la talla de Frederico Valsassina y Lázaro Rosa-Violán, junto con el equipo gestor de Hidden Away Hotels, nos da una gran tranquilidad y estamos seguros de conseguir desarrollar un hotel diferente y especial, como hemos hecho en todos los destinos donde tenemos presencia".

Para consolidar no sólo su crecimiento sino también su modelo de gestión, la compañía ha nombrado a Jordi Caralt como director general de Hidden Away Hotels. Caralt es el general manager del Gran Hotel Inglés desde septiembre de 2022, posición que seguirá ocupando y compatibilizando con la máxima responsabilidad de la compañía. Como apunta Ignacio Jiménez, copropietario: "El nombramiento de Jordi nos da una confianza total de cara al crecimiento de Hidden Away Hotels, puesto que su dilatada experiencia será un gran respaldo para todo el equipo tanto corporativo como operativo en cada hotel y nos permitirá no sólo crecer, sino consolidar un modelo de negocio diferencial, rentable y de excelente posicionamiento en el mercado".

Por otro lado, la compañía adquirió a finales de 2023 un edificio cercano al hotel Seda Club, en Granada, para desarrollar un proyecto de 16 suites-apartamentos de lujo, con una inversión total estimada de 6 millones de euros. Con este proyecto se complementa la oferta que Hidden Away Hotels ya inició en Granada en 2023 con su hotel Seda Club, que en pocos meses se ha posicionado como el hotel de lujo de referencia en la capital andaluza.

Hidden Away Hotels ha cerrado el ejercicio 2023 con una cifra de negocio de 14 millones de euros y un EBITDA de más de 4 millones. Cuenta con cinco hoteles ubicados en Palma de Mallorca (Posada Terra Santa y Samaritana Suites), Madrid (Gran Hotel Inglés), Sevilla (Gravina 51) y Granada (Seda Club Hotel). Salvo Posada Terra Santa, explotado bajo contrato de arrendamiento a largo plazo, el resto de hoteles son propiedad de la compañía.

Un modelo hotelero con altísimos estándares de calidad.

Hidden Away Hotels desarrolla un modelo hotelero basado en localizar edificios singulares con una historia atractiva detrás, a los que dota de unos altísimos estándares de interiorismo, comodidad y diseño para satisfacer un nicho de mercado descubridor del lujo silencioso y en los que además implanta un modelo de servicio singular a medida de cada hotel y de cada público.

La compañía está especializada en crear desde cero proyectos hoteleros muy especiales, gracias a una dilatada trayectoria en el ámbito de la restauración del patrimonio arquitectónico, y con gran experiencia en el análisis de la viabilidad económica de cada proyecto y en la creación del concepto y el posterior posicionamiento en el sector del lujo hotelero para una clientela única.

En palabras de Carmen Cordón: "La diferenciación de los hoteles está basada en una mezcla entre la singularidad e historia del propio edificio junto a nuestro modelo de servicio único. El objetivo es ambicioso:aprovechar y respetar la historia oculta de edificios simbólicos y hacer de ella una experiencia que respete el sabor local del lugar visitado, en un contexto lujoso y un servicio detallista, a medida, excelente y sin concesiones".

Todos los hoteles de la cadena Hidden Away Hoteles son referentes del lujo contemporáneo en España: Gran Hotel Inglés, el más antiguo de Madrid; Hotel Posada Terra Santa y Samaritana Suites, en Palma de Mallorca; Hotel Gravina 51, en Sevilla; y Seda Club, en Granada. Todos ellos reconocidos desde su apertura y cada año por su posicionamiento de calidad.