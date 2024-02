Nace Club de la Pyme, la primera empresa de servicios globales para PYMEs con una inversión de 1M€ en IA

La compañía prevé agrupar bajo su marca a unos 400 despachos independientes en los próximos cinco años. Al frente de Club de la Pyme, como Fundador y CEO, se encuentra Casimiro García (ex Club del Asesor-Cegid) aportando sus más de 30 años de experiencia en el sector Club de la Pyme, la primera empresa de servicios globales 360º para empresas y profesionales, anuncia el arranque de operaciones en España, con el objetivo de cubrir todas las necesidades de PYMEs y autónomos en materia fiscal, contable, mercantil, jurídica y financiera desde un enfoque disruptivo e innovador basado en la integración de los mejores despachos profesionales bajo la misma marca, para ofrecer así un servicio unificado y consolidarse como el punto de referencia al que cualquier PYME pueda acudir a solventar sus necesidades en todos estos ámbitos.

El panorama de la pequeña asesoría en España está determinado por una serie de condicionantes, como su atomización, que hacen que el número de despachos y asesorías sea muy superior al que existe en otros países del entorno. Este hecho supone un inconveniente que afecta al potencial de crecimiento de los despachos, así como una dificultad para las PYMEs a la hora de acceder a los servicios, que ofrecen de forma independiente y muchas veces dispar las más de 50.000 asesorías operativas en todo el territorio.

Club de la Pyme prevé agrupar, bajo la misma marca del orden de 400 despachos independientes en los próximos 5 años, entidades que generalmente trabajan en un ámbito local o regional de forma desagregada. De este modo, Club de la Pyme desplegará una completa cartera de servicios y herramientas, bajo una misma marca global, para poder ofrecer el mejor servicio directo a sus clientes empresariales y profesionales, uniformizar el trabajo, reducir costes y optimizar su productividad.

Al frente de Club de la Pyme se encuentra Casimiro García que cuenta con más de 30 años de experiencia en el desarrollo de servicios para la atomizada red de asesorías en España, desde la puesta del Club del Asesor (marca perteneciente a Grupo Primavera, A Cegid Company) en el año 1988. Tres décadas dedicadas a la implantación de software y soluciones integrales para asesorías.

Casimiro impulsa ahora su propio concepto disruptor con el que traslada su experiencia en el desarrollo de servicios de valor al ámbito de los profesionales liberales y la pequeña y mediana empresa, pero con un enfoque de compañía integradora, en un modelo asociativo similar al de los bufetes de abogados y no de mero intermediario, con la vista puesta en apoyar a todo este ecosistema en su camino hacia la transformación digital.

Inversión de 1M de € para impulsar a la IA aplicada a la PYME española

Dentro de esta apuesta de impulso de Club de la Pyme y con el objetivo de reducir la brecha existente e impulsar la inteligencia artificial aplicada a la empresa española, la compañía ha realizado una inversión de 1M de € en el recién creado Elite Innovation HUB. Este campus de IA, con sedes en Madrid, Boston y Abu Dhabi, está enfocado en el desarrollo de startups innovadoras con proyectos que ofrezcan soluciones a las necesidades reales de transformación digital, automatización de tareas, reducción de costes y mejora de la productividad por parte de autónomos y PYMEs.

El sector de la asesoría, por ejemplo, se encuentra inmerso desde hace tiempo en un proceso de transformación digital, aunque todavía son más del 40% los despachos que no han iniciado un proceso de digitalización de su negocio, según cifras del segundo Barómetro de la Asesoría elaborado por Wolters Kluwer. Este recorrido hacia la transformación digital se ha visto sacudido en el último año por la abrupta irrupción de la inteligencia artificial.

Sin embargo, la adopción de la IA por parte de las empresas españolas todavía está lejos de cumplir las expectativas necesarias para seguir el ritmo de los competidores europeos. Así, un reciente estudio elaborado por EY para Microsoft sobre la situación real de las empresas europeas en relación con la adopción de la IA reveló que la mayoría de las empresas españolas cuenta con proyectos piloto de Inteligencia Artificial (IA), pero sólo un 20% ha ido más allá de fases iniciales de pruebas de concepto, frente a una media del 32% en el resto de los países europeos participantes.

"La popularización de los modelos de inteligencia artificial en los últimos años plantea nuevos e interesantes retos a las empresas en su estrategia de transformación digital, en la que buscan ganar eficiencias y ser más competitivas en un mercado en el que aquellos negocios y profesionales que sepan adoptar las mejores prácticas serán los que tengan más posibilidades de éxito", comenta Casimiro García, CEO de Club de la Pyme. "El proyecto tiene un concepto integrador de los mejores actores del ecosistema de los despachos de abogados. Persigue hacer más eficiente el servicio que prestan las asesorías a las pymes y despachos profesionales, para que estos puedan contar con los servicios más adecuados para hacer crecer sus negocios en un entorno altamente competitivo como el actual".

La apuesta por el impulso del ecosistema emprendedor en el ámbito de la IA y el desarrollo de productos y servicios que permitan a despachos, pymes y autónomos profundizar en su transformación digital, desarrollar eficiencias en sus entornos laborales y aumentar su competitividad apuntalan el nacimiento de Club de la Pyme, y serán la base de su desarrollo en los próximos meses.