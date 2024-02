Cognizant Flowsource™, una plataforma habilitada con IA generativa para potenciar la ingeniería moderna

Cognizant (Nasdaq: CTSH) ha anunciado el lanzamiento de Cognizant Flowsource™️, una plataforma habilitada con IA generativa (gen AI), que tiene como objetivo impulsar la próxima generación de ingeniería de software para empresas. Cognizant Flowsource integra todas las fases del ciclo de desarrollo de software e incorpora activos digitales y herramientas para ayudar a los equipos de ingeniería A medida que todas las empresas se convierten de alguna manera en empresas tecnológicas, la dinámica del mercado evoluciona rápidamente. La tecnología emergente, los nuevos competidores y las nuevas demandas de los clientes exigen a las organizaciones un ritmo de cambio que a menudo es inalcanzable debido a la complejidad de sus activos tecnológicos, el uso fragmentado de procesos de ingeniería modernos y la deuda y costes heredados.

"En la era gen AI, la búsqueda de la innovación está creando un caldo de cultivo de oportunidades para que las organizaciones trabajen más rápido. Pero trabajar más rápido debe ser sostenible, y 'más velocidad' no debería significar 'más problemas'", comenta Prasad Sankaran, EVP de Software y Plataforma de Ingeniería de Cognizant. "Cognizant Flowsource aborda esta creciente necesidad y ayuda a las organizaciones a mejorar el rendimiento, la calidad y la consistencia en todo el desarrollo. El resultado es un mejor tiempo de llegada al mercado para productos y servicios nuevos e innovadores, así como mejoras a escala que pueden permitir a estas empresas mantenerse por delante de la competencia".

Cognizant Flowsource es una plataforma de ingeniería unificada que conecta el trabajo del equipo de desarrollo con aquel dedicado al despliegue del software. La orquestación de procesos y herramientas habilitadas por gen AI se entretejen a lo largo de toda la experiencia del desarrollador, lo que permite a los miembros del equipo trabajar más rápido y de una forma más medible y cuantificable. Por ejemplo, los equipos pueden acceder a plantillas para aprovisionar código y entornos, automatizar las pruebas y la documentación, aprovechar las bases de conocimiento de la empresa para promover la reutilización de código y componentes, y acelerar los procesos de codificación con copilots entrenados.

"Cognizant Flowsource va más allá de aumentar la productividad, garantizando una producción de código de alta calidad mediante prácticas integradas y bien estructuradas y múltiples niveles de controles de calidad", comenta Mukesh Dialani, IDC Research Vice President, Digital Engineering and Operational Technology Services. "Con Cognizant Flowsource, el talento puede centrarse en lo que realmente importa, en lugar de en tareas repetitivas y sin valor añadido. Si yo fuera un cliente, apreciaría cómo Cognizant Flowsource me permite sobreponerme a la deuda técnica y resolver esos problemas de una forma más rápida, centrándonos así en lo que realmente importa para mi negocio".

Con Cognizant Flowsource, las partes interesadas tanto en el negocio como en la ingeniería pueden obtener una mayor transparencia respeto al ecosistema de ingeniería de software de la organización. Los problemas se pueden resolver más rápido, el impacto se puede entender mejor y la estrategia puede implementarse de manera más fluida. Cognizant Flowsource también funciona como una plataforma extensible que permite a las empresas añadir complementos de terceros para acelerar aún más los procesos de trabajo.

Cognizant Flowsource se une a otras plataformas que Cognizant ha lanzado recientemente, entre ellas Cognizant Neuro® IT Operations y Cognizant Skygrade™, para ayudar a las empresas a gestionar la complejidad de sus entornos de TI y a modernizarse hacia una arquitectura nativa en la nube.