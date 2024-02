Producción y comercialización de sustratos de coco de calidad para la agricultura, de la mano de Pelemix

En medio de diversos desafíos ambientales y de la creciente demanda de prácticas agrícolas sostenibles, surge una luz de innovación liderada por Pelemix. Y en el corazón de esta revolución se encuentran los sustratos, fundamentales para el crecimiento de las plantas y esenciales para una agricultura que busca equilibrar rendimiento y respeto por el medio ambiente.

En este escenario, Pelemix emerge como un faro de cambio en las prácticas agrícolas, especialmente en el terreno fértil de los sustratos de coco, ofreciendo soluciones que no solo transforman y potencian los cultivos, sino que también allanan el camino hacia una agricultura más sostenible y eficiente.

Innovación y sostenibilidad en los cultivos Los sustratos ocupan un papel esencial en la agricultura, y Pelemix ha llevado este concepto a nuevos niveles con su enfoque en el sustrato de coco. Este material se obtiene como subproducto del mesocarpio de los frutos del cocotero una vez se extraen las fibras largas que se utilizan en la industria textil. Su equilibrio óptimo entre retención de agua y capacidad de aireación son las características básicas por las cuales se ha convertido en un material clave en el cultivo de la tierra.

Los productos de fibra de coco de Pelemix ofrecen soluciones personalizadas para todo tipo de cultivos, desde frutos blandos como fresas y frambuesas hasta árboles frutales y todo tipo de hortalizas como tomates, pimientos, etc. La versatilidad de estos sustratos permite a los agricultores ajustar no solo el riego y la fertirrigación, sino también las propiedades físicas y químicas del sustrato, optimizando el rendimiento de cada cultivo.

Desde bolsas de cultivo hasta mezclas de fibra de coco, Pelemix proporciona una amplia gama de opciones, adaptándose a condiciones climáticas específicas, tipos de invernaderos y sistemas de riego. Además, la empresa está fuertemente comprometida con la calidad, y es por ello que se apoya en certificaciones internacionales (ISO 9001-2015 y OMRI) y un enfoque en la fabricación eficaz y sin desperdicios.

El camino hacia una agricultura sostenible Pelemix ha consolidado su presencia global como una de las firmas líderes en la producción de sustratos de coco. Con 12 instalaciones en todo el mundo (desde Tailandia hasta España) y un equipo de 350 empleados, la empresa produce miles de contenedores al año, brindando un soporte logístico integral.

La visión de Pelemix se remonta a la década de 1970, cuando un holandés, consciente de la insostenibilidad de la turba como sustrato, viajó a Sri Lanka para trabajar en las primeras producciones de coco. Hoy, con una reputación respaldada por clientes que siguen depositando su confianza en ellos tras años de colaboración, Pelemix se distingue por ofrecer soluciones logísticas personalizadas y una amplia gama de opciones de inventario.

Esta empresa se erige como una de las referentes en la revolución de los sustratos de coco, ofreciendo soluciones de alta calidad para una agricultura más sostenible y eficiente. Su compromiso con la innovación, calidad y respeto por el medio ambiente sitúa a Pelemix a la vanguardia de la industria agrícola global.