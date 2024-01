Fersay muestra cómo cambiar las ruedas del cesto del lavavajillas

Fersay se ha convertido en un aliado confiable tanto para técnicos que buscan piezas de repuesto como para el consumidor final que busca mejorar la funcionalidad y eficiencia de sus aparatos Las ruedas del cesto del lavavajillas son elementos fundamentales que, debido al peso que soportan y al uso constante, pueden experimentar desgaste con el tiempo. Por este motivo, Fersay, empresa líder en accesorios y repuestos para electrodomésticos, ha elaborado una guía que muestra el proceso tan sencillo y económico que supone cambiar las ruedas, evitando mayores inconvenientes y garantizando el óptimo rendimiento de un lavavajillas.

El primer paso es identificar la marca y modelo del lavavajillas, información que generalmente se encuentra en el panel de mandos frontal o en el lateral del electrodoméstico. Con estos datos en mano, dirígete a la página web de Fersay (www.fersay.com) para encontrar las ruedas compatibles con ese modelo. Los precios varían entre 2 € y 10 €, y todo el proceso es sencillo, por lo que resulta una pieza fácilmente reemplazarse, garantizando una vida útil prolongada del electrodoméstico.

Una vez que se tengan las ruedas nuevas en la mano, tan solo es necesario seguir estos simples pasos:

1. Desenchufar el lavavajillas.

2. Extraer el cesto completo y colocarlo sobre una superficie estable.

3. Utilizar un destornillador para insertarlo entre las dos pestañas desde el interior y tirar hacia afuera.

4. Encajar la nueva rueda en su lugar y ¡problema resuelto!

Si las ruedas pertenecen al cesto superior, la compañía recomienda abrir los terminales de los carriles para sacarlo fácilmente. Este sencillo proceso no solo mejora el rendimiento del lavavajillas, sino que también evita daños adicionales a otras piezas del electrodoméstico.

Con una amplia gama de productos que van desde repuestos esenciales hasta accesorios de conveniencia, Fersay se ha convertido en un aliado confiable tanto para técnicos que buscan piezas de repuesto como para el consumidor final que busca mejorar la funcionalidad y eficiencia de sus aparatos.

Fersay distribuye tanto a cerca de 5.500 técnicos que compran sobre todo los repuestos que necesitan para desarrollar su trabajo, como al cliente final, que puede encontrar en Fersay productos o accesorios que no necesitan intervención técnica, como cajones de frigorífico, botelleros, cestos de lavavajillas, bolsas de aspiradora, cuchilla para un robot de cocina, mandos a distancia, baterías, soportes para televisores, etc.

La compañía, fundada en 1979, es hoy una gran compañía que emplea a más de 45 empleados. En 2022, vendió más de 1.300.000 soluciones domésticas y facturó más de 11,1 millones de euros. Diariamente, salen de sus instalaciones más de 600 envíos con soluciones para los aparatos del hogar.

Fersay cuenta con una importante presencia nacional e internacional. La cadena española vende sus productos en 37 países, principalmente en Francia y Portugal. En la Península Ibérica, la compañía cuenta con 10 tiendas franquiciadas, y 75 puntos de venta corner en otros establecimientos más grandes y con negocios complementarios, además de haber iniciado su expansión en Andorra y Portugal.

En todos los casos, Fersay cuenta con todo tipo de recambios, tanto si son para el congelador como para cualquier otro electrodoméstico.

Más información sobre Fersay

Fersay es una sociedad 100% española perteneciente al Grupo Etco, empresa líder en la exportación de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos del hogar. Se posiciona como la primera cadena de su sector en el sur de Europa con una facturación de 9 M€ en 2023.

Parte de su éxito reside en la capacidad de adaptación a los cambios, ha hecho que la empresa haya evolucionado desde proporcionar un servicio técnico de reparación, hasta la venta de accesorios y repuestos para electrodomésticos del hogar y el PAE, especializándose también en servicios logísticos para multinacionales, canjes de garantías y la gestión completa de la red de servicios técnicos.

Ante las nuevas tendencias de consumo familiar, la compañía Fersay no deja de ampliar su catálogo de productos de marca propia formado por repuestos, consumibles y accesorios para electrodomésticos de las principales marcas del mercado, recambios para electrónica y una gama, cada día más amplia, de unos 300 productos de marca propia de pequeño aparato electrodoméstico y accesorios.

Más información en www.fersay.com