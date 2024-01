Para todos los modelos de las Thermomix repuestos y reparaciones con Sator Electronica

En un mundo donde la multifuncionalidad es uno de los atributos más apreciados en cualquier tipo de productos, Thermomix se ha posicionado como uno de los electrodomésticos más útiles en el hogar, bares, restaurantes y distintos tipos de establecimientos. Los diferentes modelos de estos robots de cocina destacan por su versatilidad y por la posibilidad de ahorrar tiempo y esfuerzo, gracias a sus múltiples funciones.

Por estos motivos, para muchas personas puede ser difícil desprenderse de su Thermomix cuando esta se ha estropeado, sobre todo cuando se trata de modelos antiguos que el fabricante ha sacado de su línea de producción.

Sin embargo, en estos casos, una opción eficaz es solicitar los servicios de Sator Electronica, que cuenta con un excelente stock de repuestos de Thermomix, en su taller en Alicante. No obstante, ofrece sus servicios en toda la península mediante su sistema de recogida y envío del aparato a domicilio.

Servicio técnico con profesionales La empresa explica que no depende del servicio técnico oficial del fabricante de Thermomix. Sin embargo, cuenta con profesionales expertos para reparar estos equipos, poniendo especial énfasis en los modelos más antiguos.

En ese sentido, Sator Electronica destaca que se debe tener en cuenta el impacto económico y ambiental que genera tirar la Thermomix y comprar una nueva, por lo que su recomendación es tratar de salvar el aparato cuando no está del todo dañado.

La empresa precisa que en su taller se hacen reparaciones de cualquier avería de la Thermomix 2200, la 3300, la TM21, la TM31, la TM5 y la TM6.

Asimismo, indica que dispone tanto de productos oficiales Thermomix como de repuestos alternativos de calidad garantizada. Esto es gracias a que el taller tiene contactos con distintos proveedores internacionales, lo que le permite el acceso a las piezas y recambios necesarios para extender la vida útil de los electrodomésticos de sus clientes.

Segunda opinión Por su parte, Sator Electronica señala que pone sus servicios a disposición para atender a las personas que ya han visitado el servicio técnico oficial, pero quieren una segunda opinión para encontrar precios más asequibles.

Sin embargo, la empresa precisa que cuando el electrodoméstico que se quiere reparar sigue en garantía, lo más recomendable es remitir la reparación el servicio técnico oficial.

En cualquier caso, sea que se trate de un modelo de Thermomix antigua o equipos que aún están en garantía, la consulta en Sator Electronica es gratuita. No obstante, si el producto se ha transportado mediante el sistema de recogida y envío, el cliente deberá pagar la tarifa de traslado.

En definitiva, el taller Sator Electronica es una opción disponible cuando se quiere reparar una Thermomix de manera económica y con garantía de calidad, aunque se trate de un modelo antiguo.