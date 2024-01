¿El mejor secreto del amor? Una mezcla de muchos ingredientes

Just Spices propone para San Valentín una amplia variedad de sazonadores que incluye una increíble combinación de especias

Además, ofrece para el Día de los Enamorados distintas ideas de regalos como su famoso kit de chocolate o caja de favoritos

Además, el 9 de febrero es el Día Internacional de la Pizza y Just Spices tiene el topping perfecto para dar más sabor al plato italiano más internacional

El amor de verdad necesita de muchos ingredientes. Que si un poco de pasión, que si una dosis de respeto y entendimiento. Que si una porción de cariño. Con la cocina pasa lo mismo: por muy bueno que sea un filete de ternera, si no le das vidilla, se queda simplemente en un trozo de carne.

Just Spices se ha convertido en el mejor aliado de aquellos que quieren sorprender en la cocina con platos diferentes y un toque muy personal. Y sin necesidad de ser un/a experto/a cocinillas. Su variedad de mezclas es única. Porque en el amor, como en las especias, el éxito está en una buena combinación. Hasta quince ingredientes en cada lata.

La compañía alemana, que sabe mucho de mezclas de especias, propone tres opciones para San Valentín: de entrada, su top seller, el topping de aguacate (5,99 €), además de otros dos que triunfan en ventas: el sazonador para paella (5,99 €) y el sazonador para salmón (5,39 €). Esta es, sin duda, la mejor declaración de amor.

Además, Just Spices propone su kit de chocolate, el regalo que siempre triunfa. Incluye los moldes, envoltorios y las especias, para crear tabletas de chocolate de todo tipo. Y además, un manual para aprender sobre la marcha (29,99 €). También su caja de favoritos (39,99 €), que incluye un set con el topping de aguacate, el sazonador vegetal, el de pizza, el de huevos revueltos, el de pollo, el de Asia, el italiano y el curry Madrás. Una vuelta al mundo sin moverse de la cocina para preparar recetas que enamoran.

Celebrar también a lo grande el Día Internacional de la Pizza Y para los que son amantes de la pizza, toca celebrarlo a lo grande el 9 de febrero, el día internacional del plato italiano más internacional. Just Spices, para esta ocasión, recomienda su famoso topping para pizza con una combinación irresistible de cinco especias distintas: albahaca, ajo, orégano, cebolla y mejorana. Es una magnífica opción para quienes quieran dar en la diana en su próxima reunión de amigos o en familia.

El valor de una marca que arrasa en redes sociales El proyecto Just Spices nació en Alemania en 2014 cuando tres amigos emprendedores recorrieron medio mundo buscando las mejores especias. En España desembarcó en abril de 2021 a través del e-commerce y desde 2022 vende en supermercados como Carrefour, El Corte Inglés, Consum o Bonpreu. Además de España, está presente en Alemania, Austria, Reino Unido, Suiza y Estados Unidos. Actualmente, cuenta con cerca de medio millón de seguidores en España y cerca de dos millones en sus principales redes sociales, TikTok e Instagram.