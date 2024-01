Aplicación y efectividad de la oncothermia en cáncer, Cellumed Clinic

La prevalencia y la detección de casos de cáncer a nivel mundial aumentan anualmente, posicionándose como la segunda causa de muerte, detrás de las enfermedades circulatorias. Concretamente, España obtuvo alrededor de 280.000 diagnósticos de cáncer durante el año 2023. Prevenir esta patología, así como buscar nuevas herramientas que ayuden a combatirla resulta clave para frenar estas cifras.

Al respecto, existen tratamientos complementarios que están abriendo nuevas esperanzas de vida, uno de ellos es la oncothermia. La técnica se basa en una nanothermia o induccion de calor en el interior de las células cancerosas para destruirlas sin dañar ninguna célula o tejido sano.

En España, Cellumed Clinic es una clínica de Oncología Integrativa, pionera en este procedimiento que introdujo en su unidad de oncología como un tratamiento alternativo para los pacientes que no pueden recibir el tratamiento convencional, o como terapia complementaria, ya que puede combinarse con los tratamientos oncológicos favoreciendo altamente los resultados, incluso en tumores de peor pronóstico. Empezó a usar la técnica en 2012 y cuenta con el aval internacional del fundador de la tecnología, al ser centro delegación del fundador, para la expansión de oncothermia, ( vs. nanotermia) en España y países hispano americanos. Es, por tanto, una de las clínicas oncológicas con mayor conocimiento y experiencia en esta terapia.

¿Cómo se aplica el tratamiento de oncothermia? La oncothermia, es una hipertermia electromodulada mEHY, que se basa en el método tradicional de la hipertermia, pero de una forma más avanzada, ya que es un tratamiento selectivo y no se basa solo en calor. La terapia es indolora, el electrodo emite durante o una hora o 90 minutos, dependiendo del tumor, una energía electro modulada que se aplica en el área del tumor mientras el paciente descansa e incluso puede estar acompañado, ya que no emite radioactividad alguna. La energía modulada penetra en la dosis necesaria que se programa antes de empezar el tratamiento, siguiendo las instrucciones del doctor. Es una energía inocua para las células sanas, solo causa una reacción en las células cancerosas que se distinguen por su frecuencia y dialectria diferente a las que emiten las células sanas. La energía es absorbida por el líquido extracelular que genera reacciones moleculares y estas dan lugar a un gradiente de temperatura, un calentamiento selectivo que causa la muerte de las células malignas (apoptosis) sin dañar las sanas. Una tecnología inteligente que ha venido a multiplicar los buenos resultados de las terapias oncológicas. El número de sesiones lo determina el oncólogo de la clínica en base al estado del paciente y la fase del tumor.

El Dr. Flores oncólogo radioterápico de Cellumed Clinic, explica que se suele utilizar como tratamiento complementario en oncología, porque multiplica altamente los resultados de las terapias convencionales y mejora la calidad de vida del paciente, pero también es un tratamiento alternativo cuando el paciente no puede recibir las terapias oncológicas standard. Hay que tener en cuenta que además de causar la muerte de las células cancerosas, el calentamiento aumenta la reacción del fármaco y canaliza la quimioterapia que llega mejor al tumor porque aumenta el vaso dilatación. El aumento de la oxigenación también favorece la reacción de la radioterapia que consigue mayor éxito, ya que uno de los principales problemas que se encuentran en oncología radioterápica es la falta de oxígeno en los tumores grandes o muy evolucionados (hipoxia).

Tanto el Dr. Flores como el Dr. Doblas, ambos del equipo médico de Cellumed Clinic, recomiendan que si alguien tiene un caso de cáncer, este debe pedir una segunda opinión enviando sus informes a la clínica. La oncothermia está indicada para tumores sólidos y puede ser aplicable en casos de metástasis incluso tumores recidivas o inoperables.

Cómo conseguir mayor eficacia con la oncothermia Cellumed se ha consolidado como una clínica de referencia en la realización de terapias oncológicas de vanguardia. Al ser un centro oncológico integrativo, se preocupa mucho del estado general del paciente y su calidad de vida. Cellumed es hospital de día y, además de ofrecer la oncothermia, dispone de otras terapias oncológicas que pueden complementar tanto a la oncothermia como cualquier tratamiento oncológico si el paciente lo necesita. El objetivo es que el paciente tenga alta sus defensas y disfrute de calidad de vida mientras trata la enfermedad. Terapias como la nutrición ortomolecular, la vitamina C intravenosa o sueros intravenosos personalizados, entre otras, que se administran según necesidad y bajo control médico, siempre que el paciente no esté contraindicado. El objetivo es que mantenga alta la energía y vitalidad mientras combate el cáncer, factores tan informantes como tratar la enfermedad por sí misma.

Cellumed Clinic ha tratado cientos de casos con éxito y diferentes tipos de tumores con oncothermia, junto con terapias integrativas, tumores tanto primarios como metastásicos en diferentes áreas, como el cáncer de cerebro, glioblastoma o astrocitoma, cáncer de pulmón, cáncer de páncreas, de hígado, de próstata, ginecológicos, entre otros muchos.El equipo de profesionales de la clínica está conformado por el grupo de doctores y oncólogos más expertos en oncothermia, así como en radioterapia y oncología clínica, cirugía oncológica, neurocirugía, psicología oncológica, nutrición, medicina oncopatológica, y terapias biológicas.

Especialidades que se compaginan e integran ofreciendo un enfoque de tratamiento global, teniendo en cuenta aspectos físicos, psíquicos y energéticos. Pruebas como análisis genéticos, clínicos y el análisis celular que ayuda a conocer las posibles causas de la enfermedad y que se realiza mediante el estudio de las células, con el fin de actuar con mayor conocimiento y aplicar las sesiones y las terapias de forma personalizada.

Apostando por la combinación de la medicina moderna, junto con terapias complementarias efectivas basadas en evidencia científica, Cellumed Clinic cumple el objetivo de conseguir mejores resultados en pacientes oncológicos y una notable mejora de la calidad de vida de los pacientes. Sin duda es recomendable seguir su consejo, y pedirles una segunda opinión.