Redkom advierte de cómo el mantenimiento informático puede ahorrar costes empresariales

En lugar de considerarse un gasto, el mantenimiento informático se presenta como una inversión estratégica para las empresas, según la visión de Redkom. La compañía de mantenimiento informático comparte cómo esta inversión contribuye significativamente a la disminución de costos empresariales La negligencia en la dedicación de tiempo al mantenimiento informático puede tener repercusiones significativas en los costos empresariales. Redkom destaca la eficacia de su servicio de mantenimiento informático como un factor clave para reducir los costos de las empresas. La empresa conformada por un equipo multidisciplinar ha demostrado que el mantenimiento informático frecuente es esencial en la actualidad.

"Al realizar un mantenimiento informático constante en las empresas, hemos observado un aumento considerable en la productividad de los empleados. La rapidez en el funcionamiento de los equipos informáticos es fundamental; cuando no operan eficientemente, los empleados pierden productividad, tiempo y, como sabemos en cualquier empresa, el tiempo equivale a dinero. Esta es una de las principales ventajas del mantenimiento", explica Redkom. Además, la falta de mantenimiento en los equipos informáticos puede dar lugar a problemas urgentes y costosos de resolver, lo que resulta en pérdidas de tiempo, dinero y trabajo, agrega la empresa.

Contratar personal informático interno no siempre es una opción viable para todas las empresas, ya que implica un gasto innecesario significativo. Redkom destaca que casi ninguna empresa requiere un departamento informático completo, y aboga por la externalización como la mejor alternativa. Mediante una cuota mensual fija, las empresas garantizan el mantenimiento adecuado de sus equipos, previenen problemas técnicos y eliminan la necesidad de salarios de un departamento completo. Redkom enfatiza la importancia de ser objetivo y reconocer que una pequeña o mediana empresa no necesita un departamento informático interno.

Otro beneficio destacado por Redkom es que al mantener en buen estado los ordenadores, se prolonga su vida útil, lo que implica un ahorro significativo al no tener que reemplazar los equipos con frecuencia. Además, la empresa resalta que un buen mantenimiento informático puede prevenir problemas de seguridad. Redkom afirma que, con frecuencia, las empresas buscan soluciones urgentes para resolver ciberataques, virus y estafas, situaciones que, en la mayoría de los casos, resultan difíciles de remediar. Los ciberataques pueden representar un desembolso económico considerable, situación que, según Redkom, puede evitarse con asesoramiento adecuado.