Revolucionando el mundo de la pedagogía; la guía 'Cómo Educar a un Einstein'

Uno de los debates actuales en el mundo educativo es cómo la actividad docente puede responder a un contexto cambiante, tecnológico, hiperconectado y que los alumnos no pierdan la motivación en sus procesos de aprendizaje.

Erika Twani y su libro Cómo educar a un Einstein permite empezar a vislumbrar pistas y herramientas para conocer nuevos enfoques. Se trata de una producción destinada a docentes que acaban de empezar, profesores experimentados, líderes educativos y padres interesados en el tema.

La autora Erika Twani es una entusiasta del aprendizaje y una optimista centrada en un mundo mejor construido por humanos con habilidades prácticas y útiles y un propósito de vida. Hizo una amplia carrera profesional en grandes corporaciones dedicadas a la tecnología, desde donde forjó su filosofía y las ideas que la convocan.

Es cofundadora y directora ejecutiva de Learning One to One Foundation, donde, junto con expertos, explora formas de fomentar los logros humanos a través del aprendizaje relacional basado en la neurociencia aplicada, la psicología, la filosofía, la pedagogía y la tecnología. Su filosofía es simplificar conceptos complejos y hacerlos útiles para todos, empezando por los niños.

Erika ha asesorado a funcionarios gubernamentales y líderes educativos de todo el mundo sobre el uso de la tecnología en la educación, ha escrito varios artículos sobre el tema y ha trabajado con escuelas públicas y privadas para guiar el uso práctico del aprendizaje relacional.

El libro El libro es producto de un recorrido de más de 15 años en el que Erika y su equipo observaron el trabajo de 5.000 profesores y 117.000 estudiantes en la experiencia diaria de aprender y enseñar. Recorrieron ese proceso y fueron apuntando las cosas que lograban resultados positivos y las que no.

“Soy afortunada de tener una oportunidad única de observar cómo miles de profesores enseñan y los estudiantes aprenden, ver qué funciona y qué no, y crear un proceso sencillo de seis pasos para repetir y escalar lo que funciona”, explica Erika Twani. “Todos los docentes, independientemente del país, nivel socioeconómico, o recursos disponibles en sus escuelas, pueden usar estos seis pasos y ser testigos del aprendizaje y motivación de sus estudiantes”, complementa.

Según destaca la autora, los procesos educativos más exitosos tuvieron lugar cuando los profesores identificaron el interés de sus estudiantes, aprovecharon esa motivación innata para potenciar el aprendizaje y vincularon ese nuevo conocimiento con herramientas para su vida que les permitan alcanzar sus propios sueños.

El ecosistema Para los amantes del debate que cruza el sistema educativo, el nuevo libro de Erika Twani es una invitación para expandir los conocimientos y mejorar los procesos de aprendizaje en los entornos educativos. La respalda un completo trabajo en el contexto educativo y una amplia trayectoria en el ámbito privado en compañías de renombre como Microsoft, donde fue directora de la industria educativa. El libro es solo una parte del ecosistema creado por la autora donde también destacan cursos para docentes, para padres y educadores, a fin de encaminar a todos juntos hacia la incorporación de estas nuevas tecnologías disruptivas en la educación y el entrenamiento de los más jóvenes.