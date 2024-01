Borja Díaz, CEO de Allianz Partners España, participa en ‘CEO Talks Meeting’ de Business Insider

Los líderes de las empresas más importantes de nuestro país han debatido sobre sus responsabilidades y sobre cómo gestionan a las personas y a sus organizaciones desde un punto de vista humano. Todo ello, bajo la presentación y las conclusiones de Xavier Marcet, experto en estrategia y liderazgo La cabecera Business Insider ha celebrado la I edición de ‘CEO Talks Meeting’, un espacio pensado para reunir a los líderes más importantes de nuestro país e invitarles a reflexionar sobre su responsabilidad y el significado de estar a la cabeza de una organización. Manuel del Campo, CEO de Axel Springer España, presentó este encuentro dividido en tres mesas redondas, centradas en la figura del líder, las personas y la cultura y organización de las empresas. En esta última participó Borja Díaz, CEO de Allianz Partners España, junto a Hélène Valenzuela, directora general de Ouigo y Rafael Amieva, director general de Outbrain España y Portugal.

Díaz reflexionó sobre la importancia de desarrollar una cultura empresarial fuerte, centrada en los objetivos comunes. "Tenemos la inmensa suerte de que contamos con una motivación de base que es la de ayudar a las personas cuando más lo necesitan", señaló el CEO, refiriéndose a la labor humana que realiza el sector de los Seguros y la Asistencia. "La cultura empresarial es clave para que todos los empleados trabajen unidos. Nosotros lo llamamos One Team, pero es, básicamente, desarrollar un sentido de pertenencia en el que todos los empleados trabajen en el mismo equipo sin importar el departamento o el país en el que estén localizados", apuntó.

En este sentido, Díaz destacó la importancia de la Comunicación como una de las claves para garantizar una correcta organización empresarial. "Tenemos que establecer canales abiertos para que la comunicación fluya y podamos reaccionar rápido cuando algo no funciona", añadió.

Muy relacionada con la Comunicación se encuentra la transparencia, otro aspecto fundamental en el trabajo diario de los líderes. El CEO de Allianz Partners España destacó la importancia de la transparencia y cómo, muchas veces, se convierte en un aliado y no en un obstáculo: "He visto muchas veces cómo, gracias a ser honesto y transparente, se han solucionado muchos problemas que parecían complejos. Cuando eres transparente consigues que la gente se implique más, y entre todos se encuentran soluciones".

Por último, los líderes también destacaron la importancia de la innovación. Las empresas deben apostar por ello, pero siempre, dice Díaz, desde la formación: "Hay que enseñar a los trabajadores a innovar y a cómo gestionar esa innovación. Además, hay que buscar cómo premiarla porque la ilusión y la motivación ayudan a que esas ideas se desarrollen más rápido y generen nuevas ideas".

El evento ‘CEO Talks Meeting’ terminó con la intervención de Xavier Marcet, experto en estrategia e innovación y presidente de Lead to Change, quien destacó la complejidad de los puestos de liderazgo y puso el foco en tres claves. La primera, la obtención de resultados por parte de los líderes. La segunda, la capacidad de poner el futuro en la agenda del presente, y la tercera, tener tiempo para hacer crecer a los demás: "A corto plazo te sirve un jefe, pero a largo, necesitas un líder", concluyó.