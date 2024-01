Makitake triunfa con la opción de barra libre de sushi y abre nuevos locales por toda España

La experiencia de comer sushi es sinónimo de adentrarse en una amplia y sorprendente mezcla de sabores orientales. Este emblemático plato japonés ofrece una armonía de ingredientes frescos como arroz sazonado y pescado crudo o cocido, servido con salsas como la de soja y el wasabi.

Este manjar no solo es una delicia para el paladar, sino que también se ha convertido con los años en toda una experiencia cultural. Los restaurantes especializados en este tipo de comida brindan una gran variedad de opciones, desde los tradicionales rolls hasta creativas fusiones.

Los amantes de la comida ligera y exótica que deseen sumergirse en una exquisita aventura gastronómica pueden visitar restaurantes como Makitake, el cual cuenta con varios establecimientos en diferentes puntos de España.

La experiencia única e inolvidable de comer sushi en Makitake Makitake es un restaurante que nació como lugar de reunión para todos aquellos que disfrutan del placer de comer sushi. Todos los platos que se cocinan en este local gastronómico son artesanales. Además, se elaboran con productos frescos y saludables. Este establecimiento se encuentra situado en Madrid (Castellana, Villaviciosa de Odón, Las Tablas y Goya), Badajoz, Valencia y próximamente en Logroño, Boadilla del Monte y Granada.

Este restaurante sobresale entre la gran oferta que hay en el sector del sushi hoy en día gracias a todas las novedades que ofrece a los comensales. Una de las más recientes ha sido la apertura de la barra libre de sushi, donde los clientes pueden comer todo lo que deseen sin límites, ya sean rolls, nigiris o sashimis.

Esta opción se puede disfrutar de lunes a viernes, en horario de mediodía y de lunes a jueves por la noche. Está disponible en Makitake Valencia, Las Tablas, Badajoz, Goya y Villaviciosa de Odón. Los interesados en hacer una reserva pueden acceder a la página web del restaurante y realizarla en línea a través de este enlace.

Todos los establecimientos destacan por su gran modernidad. Además, el ambiente es acogedor y se ofrece una atención personalizada a los clientes para que se sientan a gusto y como en casa.

Otros datos sobre los restaurantes En los restaurantes Makitake no solo se ofrece una amplia variedad de rolls de sushi, sino también otros platos típicos japoneses como ramen, poke, baos, dimsum y gyozas. Además de poder disfrutar de sus platos en cualquiera de sus establecimientos, también está disponible la opción de pedir su servicio de delivery.

Esta marca gastronómica está en proceso de crecimiento. Actualmente, tal y como ya se ha mencionado, cuentan con varios puntos a lo largo del territorio nacional. No obstante, existe un plan de expansión para poder llegar a todos aquellos grandes amantes del sushi que, por el momento, no pueden disfrutar de su propuesta culinaria.

Con su barra libre y sus diferentes sedes en España, Makitake facilita a los comensales vivir la alucinante experiencia de comer exquisitos platos de origen japonés.