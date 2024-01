Adecco primer proveedor de RRHH de Global Green Employment, la plataforma de orientación, formación y empleo verde de Iberdrola

The Adecco Group, líder mundial en la gestión de recursos humanos, se ha adherido a la iniciativa de Iberdrola Global Green Employment, la mayor plataforma de orientación, formación y empleo verde, convirtiéndose en su primer proveedor de Recursos Humanos La Comisión Europea calcula que, para 2030, se crearán 18 millones de nuevos puestos de trabajo verdes en todo el mundo, y en nuestro país, la economía verde ya emplea a más de medio millón de personas, un 2,5% de la ocupación total.

Así, The Adecco Group, como el mayor grupo de talento comprometido con las personas y la innovación, quiere promover los empleos verdes a través de Global Green Employment para contribuir al futuro laboral de todos. No hay sociedad sostenible si no se es capaz de generar empleo sostenible. Este proyecto de empleabilidad verde forma parte del compromiso del Grupo Adecco con el futuro del empleo, sostenible e innovador, abriendo puertas y creando oportunidades para toda la sociedad.

Dado el auge actual del sector, la necesidad de personal altamente cualificado y especializado se ha vuelto imperativa. En este contexto, uno de los principales desafíos para las empresas es atraer a talento cualificado, y el objetivo de Global Green Employment es facilitar a las organizaciones el acceso a este talento tan necesario. En este sentido, el Grupo Adecco se encargará de seleccionar perfiles especializados en el sector del empleo verde, presentando oportunidades laborales a través de Global Green Employment.

En palabras de Isabel González Jiménez, directora del sector energético en The Adecco Group: "Afrontando la creciente demanda de empleos en el contexto de la transición hacia una economía verde, el Grupo Adecco, se compromete con Iberdrola y busca impulsar los empleos verdes a través de Global Green Employment. Con un sector en constante evolución, The Adecco estará ahí para proveer de perfiles especializados, y conectar la oferta y la demanda de empleo verde, promoviendo la empleabilidad y construyendo un futuro más sostenible e innovador".

Esta iniciativa digital, creada por Iberdrola y a la que ahora se suma The Adecco Group, es un referente para aquellos interesados en trabajar en el sector y busca conectar la oferta y la demanda de empleo verde, proporcionando orientación y formación a los aspirantes, y ofreciendo las oportunidades laborales disponibles en empresas e instituciones.