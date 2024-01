La Ruta de la Luz ha llevado a cabo 27 proyectos de cooperación en salud visual a lo largo de 2023

14 en España y 13 fuera de nuestras fronteras, para un total de 7.641 revisiones visuales y de 7.204 gafas entregadas A punto de cumplir ya un cuarto de siglo ayudando a personas en riesgo de exclusión de todo el mundo a mejorar su salud visual, llegará en 2025, la Ruta de la Luz ha culminado, en 2023, un año de intenso trabajo, tanto en España como a nivel internacional.

Así, la Fundación de Cione Ruta de la Luz ha llevado a cabo, en 2023, nada menos que 27 proyectos, 14 en España y 13 fuera de España, y un total de 7.641 revisiones visuales, con un resultado de 7.204 gafas nuevas entregadas.

En cuanto a los proyectos nacionales, y después de la pandemia, la Ruta de la Luz ha recuperado la dinámica de revisiones visuales intensivas, que se llevan a cabo en un solo día, concertadas con entidades que trabajan con personas en riesgo de exclusión social. En todo caso, la Fundación nunca dejó la dinámica de las revisiones, ni siquiera durante la pandemia, adaptándose a llevarlas a cabo con cita previa y en ópticas concertadas. Ya en 2023, se han llevado a cabo dos de estos proyectos, uno en Madrid y en Pamplona, y la previsión es la de incrementar su frecuencia en 2024.

Además, y por primera vez, la Ruta de la Luz ha llevado a cabo un proyecto de revisiones en un centro penitenciario, también en Pamplona, de la mano de un grupo de voluntarios navarros, encabezado por Pedro Duc.

En el ámbito internacional, la Ruta de la Luz ha intensificado, en 2023, su colaboración con la Fundación Gomaespuma. Así, además de completar un maravilloso proyecto de Salud Visual en Diembering (Senegal), ha puesto en marcha otro, en un lugar muy distinto, pero en el que el refuerzo de la salud visual es también más que necesario, como es la isla de Sri Lanka. El trabajo ímprobo de los voluntarios llevó a que en poco más de una semana se llevasen a cabo más de 1.600 revisiones visuales, traducidas luego en 1407 gafas ya entregadas.

Pero sin lugar a dudas, el proyecto estrella internacional en el año 2023 ha sido el de la apertura, en Senegal, en colaboración con Dentistas Sobre Ruedas y ZEISS, de una óptica solidaria en Missirah (Senegal), que cubrirá las necesidades de una población de más de 10.000 personas.

En este proyecto, y concretamente para todo lo que tiene que ver con salud visual, la Ruta de la Luz ha suministrado a la clínica todos los equipos necesarios para que las revisiones ópticas puedan llevarse a cabo como en cualquier óptica en España, así como todo lo necesario para la instalación del taller de montaje de gafas, además de las propias monturas, siempre nuevas. Por su parte, ZEISS ha suministrado las lentes oftálmicas necesarias para atender a la población de manera permanente, sin tener que pedirlas a España.

El broche de oro al año 2023 se lo puso la II Exposición Solidaria, con carácter benéfico para darle continuidad al proyecto de Sri Lanka. Celebrada en el Palacio de Longoria, sede de la SGAE en Madrid, fue un éxito de participación y recaudación.

"Toda esta enorme labor social, también en 2023, que ha hecho la ruta de la luz, ha sido posible gracias a la combinación de esfuerzos del personal de la Ruta de la Luz, que coordina nuestra gerente, Cristina López-Mora, al apoyo de nuestros patrocinadores, a la gestión en los despachos para desarrollar todos estos proyectos, y a la labor de los voluntarios, ópticos y talleres solidarios, sin cuyo altruismo y dedicación, nada de esto hubiera sido posible", señala Ismael García Payá, presidente de la Fundación Cione Ruta de la Luz.

Desde el año 2000, en el que comenzó su actividad en el actual formato, la Ruta de la Luz ha llevado a cabo 88.551 revisiones visuales en más de 25 países de cuatro continentes. "No puede haber nada más gratificante para los ópticos que devolver a la sociedad, en cualquier parte del mundo, algo de lo que recibimos de ella en forma de salud visual para personas que, sin la Ruta de la Luz no tendrían acceso a unas gafas nuevas. Y esto es especialmente importante en el caso de los niños, a quienes una mala visión condiciona no solo su presente, sino también su futuro. Por supuesto, no podemos olvidar la donación de cientos de monturas y lentes oftálmicas que nos aporta Cione Óptica y Audiología, imprescindible para nuestros fines", concluye Ismael García Payá.