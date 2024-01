Ander López de Abechuco Martínez enseña los principales ‘Fundamentos para la búsqueda terrestre de personas desconocidas’

CÍRCULO ROJO.- Fundamentos para la búsqueda terrestre de personas desaparecidas nace de la acción voluntaria de Ander López de Abechuco Martínez de Rituerto en la Cruz Roja. Además, es formador de la institución y ha elaborado y colaborado en diversos materiales formativos. Gracias a todo su trabajo y esfuerzo, el Gobierno de España le concedió la Mención Honorífica del Premio Estatal al Voluntariado Social en categoría individual.

El libro es una evolución revisada y actualizada de Fundamentos para la búsqueda terrestre y perfiles de personas perdidas que sacó en el año 2016. Además, no ha dejado de escribirse a lo largo de los años, ya que avanza a los mismos pasos que lo hace la tecnología y la sociedad y que pretende ser de ayuda en el mundo de las búsquedas actualmente.

Escrito de forma sencilla y clara, ya que es orientado a una comprensión rápida de las técnicas y a ofrecer herramientas que mejoren la calidad de una búsqueda, Ander López de Abechuco Martínez recoge conocimientos de un nivel medio o medio-alto para dar eficacia y calidad a las acciones de todo aquel interesado en adquirir nuevas ideas para gestionar de una manera mejor esa situación tan compleja.

Lo que me ha movido al autor a compartir sus conocimientos es el mero hecho de ayudar. De colaborar un poco más de lo que ya hace para que una persona pueda participar correctamente en la búsqueda. Un ejemplo de lo que se puede encontrar es “actuación ante circunstancias especiales como una búsqueda urbana, de una persona con demencia o incluso alrededor de entornos acuáticos” según explica él mismo.

Sinopsis El presente libro es la evolución ampliada, revisada y actualizada del libro Fundamentos para la búsqueda terrestre y perfiles de personas perdidas, publicado hace unos años por el autor en la Editorial Círculo Rojo.

En este manual se recogen las técnicas y conocimientos fundamentales que ha de tener y dominar una persona que quiera participar en la búsqueda de una persona perdida-desaparecida de una forma seria, profesional y eficaz.

Se tratan tanto las técnicas de búsqueda como las de gestión de una búsqueda, con el objetivo de proporcionar un marco completo y homogéneo para la participación eficaz en una emergencia de este tipo. Así como sugerencias para poder iniciar el trabajo en los primeros instantes de una desaparición, en los que la información fiable suele ser escasa o nula.

La búsqueda que se explica en el libro no incluye las posibles facetas policiales que pueden surgir durante esta situación.

El libro está dirigido a toda aquella persona voluntaria o remunerada que quiera adquirir conocimientos sobre búsquedas de nivel medio-avanzado. Y con ellos, poder participar de manera consciente y eficaz en el esfuerzo que supone este tipo de emergencia.

Autor Ander López de Abechuco Martínez de Rituerto (Vitoria-Gasteiz, 1977) tiene estudios técnicos y de ingeniería y, desde 2003, trabaja en el departamento de “Technical office”, de la fábrica de Mercedes-Benz en Vitoria-Gasteiz.

En 2001 se hizo voluntario de Cruz Roja en su ciudad y, empezando como sanitario de ambulancia, ha colaborado con la práctica totalidad de los departamentos de la institución.

Durante 13 años ha sido el responsable autonómico de los Equipos de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de Búsqueda y Salvamento Terrestre del País Vasco. Ha sido presidente de Cruz Roja en Vitoria-Gasteiz durante 12 años. Actualmente, es vicepresidente de Cruz Roja en Vitoria-Gasteiz.

Su interés por ampliar conocimientos le ha llevado a conseguir el certificado de aprovechamiento del Máster de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Universidad de Valencia, así como el Diploma de Especialización Profesional Universitaria en Gestión e Intervención en Catástrofes y Situaciones de Emergencia; sin dejar de estudiar muchos otros materiales y libros. Pudiendo ser a causa de esto, desde 2005, es formador en la institución, especializado en temas de Protección Civil y búsqueda de personas perdidas-desaparecidas. Ha colaborado con diversos autores, organizaciones e instituciones, tanto nacionales como internaciones.

Sus materiales han sido utilizados por organismos como los Bomberos de Guadalajara o la Unidad Canina de la Policía Nacional, entre otros. Ha colaborado en el mayor proyecto nacional en el campo de búsquedas; la publicación del “Manual de búsqueda y salvamento terrestre”, editado por el Gobierno de Navarra y presentado en el CNDES (Centro Nacional de Desaparecidos).

Su faceta formadora le ha llevado a compartir sus conocimientos sobre búsquedas de manera presencial y online, sin dejar de recorrer diversas provincias españolas como, por ejemplo, Guadalajara, Navarra, Cataluña, Tenerife o Murcia. E incluso llegando a participar en Corea del Norte en una misión humanitaria en ese campo.

En 2017 se le otorgó la mención honorífica del Premio Nacional al Voluntariado Social, otorgado por el Gobierno de España, «en atención a su actividad voluntaria en la atención sanitaria de urgencias y social a personas mayores y otros colectivos».

Recientemente, ha colaborado en la creación en la formación sobre búsquedas para los Equipos de Respuesta Básica en Emergencias (ERBE) de Cruz Roja Española, siendo el autor principal de ese material.