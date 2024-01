Este año 2024 es obligatorio certificar el software de contabilidad ante la Ley Antifraude 11/2021

En un escenario empresarial marcado por regulaciones cada vez más estrictas, la certificación del software de contabilidad se presenta como una necesidad ineludible en el año 2024. La Ley Antifraude, también conocida como Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, ha transformado el paradigma de la transparencia contable en España. Ante este desafío normativo, la empresa, NOÁTICA Programadores y Servicios Informáticos, ofrece una solución integral para garantizar la conformidad de los softwares contables con esta legislación.

La Ley Antifraude y su peso en 2024 Desde su entrada en vigor el 11 de octubre de 2021, la Ley Antifraude se erige como un pilar fundamental en la prevención y combate de prácticas fiscales fraudulentas. No se limita únicamente a la eliminación de la "doble contabilidad", sino que aborda diversas medidas destinadas a reducir el fraude y la economía sumergida. Entre estas medidas se incluyen la limitación de pagos en efectivo, la supresión de ventajas fiscales, cambios en el impuesto de matriculaciones, control de criptomonedas, reducción del umbral de deuda con Hacienda, ampliación del concepto de paraíso fiscal, prohibición de amnistías fiscales y medidas relacionadas con las SICAVS y SOCIMI.

Solución integral para la certificación de software con NOÁTICA En este contexto, NOÁTICA, se presenta como el aliado estratégico para las empresas que buscan certificar sus softwares de contabilidad. La empresa no solo ofrece servicios de auditoría y certificación, sino que también se destaca como experta en el desarrollo de software a medida para empresas con CRM, ERP personalizado para todo tipo de industrias mediante la implementación de APIS, capaces de conectar diversos módulos software entre sí.

Ángel González, CEO de NOÁTICA, señala: "en nuestra organización, comprendemos la urgencia y la complejidad de adaptarse a las normativas cambiantes. Nos hemos preparado para ofrecer soluciones integrales, brindando la tranquilidad de que su software cumple con la Ley Antifraude. Más allá de la certificación, nuestro compromiso es impulsar la eficiencia y legalidad en las operaciones contables, garantizando la transparencia que toda empresa necesita en estos tiempos".

El proceso de auditoría y multas por la no certificación del software La auditoría y certificación del software de contabilidad se llevan a cabo con un enfoque exhaustivo y meticuloso por parte del equipo de técnicos altamente capacitados de NOÁTICA. Cada aspecto relevante del software, desde la integridad de los registros hasta la trazabilidad de las transacciones, es minuciosamente evaluado durante este proceso. Tras la conclusión de la auditoría, la empresa emitirá un certificado válido, asegurando la conformidad del software con la Ley Antifraude.

Con la entrada en vigor de la Ley Antifraude en 2021 y su aplicación efectiva en 2024, las empresas que no hayan certificado su software de contabilidad se enfrentan a consecuencias económicas significativas. Las multas, determinadas por la gravedad de la infracción y el tiempo de incumplimiento, pueden tener un impacto directo en la situación financiera de la empresa.

Estas sanciones pueden incluir multas sustanciales, generando repercusiones económicas directas para la empresa. Además, la falta de certificación también puede dar lugar a auditorías exhaustivas por parte de las autoridades fiscales, aumentando la presión y las posibles sanciones adicionales. La certificación del software no solo se presenta como un requisito legal, sino también como una medida preventiva esencial para evitar consecuencias financieras adversas y garantizar la solidez jurídica de la empresa en un entorno normativo cada vez más riguroso.