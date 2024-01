Cómo ser funcionario sin hacer examen, por OposTime

Contar con un empleo público en España es una de las opciones de trabajo más aventajadas. Trabajar para el sector público permite acceder a un buen salario y tener seguridad laboral, dos de las cosas más deseadas por quienes buscan trabajo.

Una de las formas para optar por un cargo en el sector público es por medio de las oposiciones, las cuales demandan una buena preparación y mucho estudio. Sin embargo, existen formas poco conocidas de ser funcionario de la Administración Pública que no requieren realizar un examen y en OposTime revelan cuáles son.

¿Cómo ser funcionario sin hacer examen? Aunque parezca increíble, hay maneras de opositar diferentes a la tradicional o más conocida en la que se debe presentar un examen y competir con otros miles de opositores para conseguir uno de esos trabajos tan deseados. La forma de lograrlo es por medio de las oposiciones por concurso, ahora se está viviendo un período excepcional de procesos de estabilización, estas no requieren que se realice un examen, sino que abren la posibilidad de conseguir un empleo basado en los méritos profesionales y académicos. No es solo para los funcionarios interinos, también se puede presentar gente presentar sin tener experiencia en el sector público, ni méritos.

Es decir, que para obtener el trabajo se toma en cuenta la formación académica y los cursos realizados. Además, a diferencia de la realidad de años anteriores, hoy en día se considera la experiencia y trayectoria en el sector privado como mérito profesional a la hora de elegir a los candidatos para ocupar las plazas de oposiciones de fase concurso.

También, en algunos casos, se realizan evaluaciones psicotécnicas en las entrevistas para determinar si el candidato cuenta con habilidades y capacidades necesarias para el puesto en cuestión. Para ampliar las posibilidades, la fundadora de OposTime Mel Escribano aconseja presentar solicitudes en la mayor cantidad de bolsas posibles, en aquellas plazas que vayan según el trabajo buscado.

Herramientas para conseguir trabajo en la Administración Pública, con OposTime Mel Escribano es una joven profesional y entusiasta que, gracias a su interés y motivación por trabajar en la Administración Pública, logró comprender y sintetizar diferentes herramientas que facilitan el acceso a estos trabajos. Desde sus 21 años empezó a trabajar como funcionaria interina, después de haber empezado a opositar hacía menos de un año. Hoy en día, trabaja como coach y mentora profesional, enseñando a muchos a aplicar técnicas para mantenerse motivados y conseguir su plaza en el sector público en el menor tiempo posible.

En OposTime, ofrece programas de formación que enseñan a prepararse en varias áreas para los diferentes tipos de oposiciones, orientando sobre los temarios a estudiar, planificación y organización de estudio, preparación emocional, incluso el desarrollo personal y la motivación. De igual forma, ofrece mentorías 1 a 1, en las que trabaja de manera personalizada con cada persona para ayudarle a encontrar el camino correcto en la búsqueda de su plaza.

Gracias a Mel Escribano y sus programas, cada día son más las personas que han logrado ser funcionario del sector público.