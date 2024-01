Hunter Douglas une a sus fabricantes de tejidos para protección solar bajo la marca Mermet

La firma transformará su centro logístico de Igualada (Barcelona) en un nuevo centro de distribución europeo para su renovada marca Mermet. Hunter Douglas también invertirá 20 millones de euros en un nuevo almacén central en Bavikhove (Bélgica) de 8000 metros cuadrados, un nuevo software y nuevas líneas de producción Hunter Douglas, líder mundial del mercado de revestimientos para ventanas, desarrollará, producirá y distribuirá todos sus tejidos para protección solar en Europa bajo una sola marca: la completamente renovada Mermet. La experiencia acumulada durante décadas por las empresas belgas Helioscreen y Copaco, la empresa francesa Mermet y el distribuidor español Screen Protectors se unirá en una sola colección. Las capacidades de producción y logística en Bélgica, Francia y España se unirán. "Esta es una declaración hacia el mercado", señala John Risman, CEO recién nombrado de Hunter Douglas Europe. "Al unir nuestros conocimientos, somos, más que nunca, la referencia en lo que respecta a los tejidos para protección solar". Hunter Douglas está invirtiendo 20 millones de euros en su nueva marca.

Más que nunca, la renovada y reforzada Mermet creará soluciones infinitas con un objetivo final: ofrecer el máximo confort en todos los niveles mediante el desarrollo de tejidos para protección solar de calidad que proporcionen confort térmico y óptico y optimización del consumo de energía.

De larga duración y fácil mantenimiento

El nombre Mermet se conservó como la marca paraguas europea, tras una extensa investigación de mercado sobre el conocimiento de la marca, debido a su fuerte valor de marca en Europa, así como en otros continentes. Sin embargo, la firma ha recibido un rediseño completo, subrayando sus ambiciones.

El lema de la renovada Mermet no es casualidad: el tejido original para protección solar. Desde 1951, el apasionado equipo de expertos, unido bajo la marca renovada, ha tenido la misión de ayudar a crear lugares de trabajo y de vida tranquilos, íntimos y serenos. Unir fuerzas significa cambiar a otra marcha para potenciar esa ambición.

Ambición e inversiones

Ahora que Aad Kuiper ha comenzado en su nuevo cargo de presidente y John Risman ha asumido el cargo de CEO de Hunter Douglas Europe, la compañía está lista para impulsar el negocio.

"Reunir todas las colecciones en una sola se ajusta a la ambición de crecimiento de Hunter Douglas", dice John Risman, CEO de Hunter Douglas Europa. "Al alinear la cartera de productos, optimizar la producción y la distribución, aunar los recursos de marketing e I+D, vincular todo el conocimiento y la experiencia, Mermet quiere elevar la satisfacción del cliente, también haciéndola más fácil y clara para ellos".

Impulsado por su accionista mayoritario 3G, Hunter Douglas está invirtiendo 20 millones de euros en el negocio bajo la marca renovada Mermet: inversiones en un nuevo almacén central en Bavikhove (Bélgica) de 8000 metros cuadrados, nuevo software y nuevas líneas de producción (para optimizar y aumentar la producción) en las diferentes instalaciones de producción en Bélgica y Francia.

Gran estreno en la R+T

La nueva colección de tejidos screen para interior de Mermet se presentará por primera vez en la feria R+T de Stuttgart, a partir del 19 de febrero. A finales de 2024, a más tardar a principios de 2025, también se lanzará bajo la marca Mermet una colección completamente nueva de tejidos screen para exterior. Las mosquiteras seguirán vendiéndose bajo la marca Copaco.

Los tejidos de la renovada Mermet se producirán y distribuirán en y desde los centros de Bélgica (Bavikhove y Lokeren) y Francia (Les Avenières Veyrins-Thuellin). Igualada (Barcelona) se convertirá en un centro de distribución adicional para la marca renovada Mermet.

CEO François Lacquemanne

François Lacquemanne asumirá el liderazgo como CEO de la renovada Mermet. Con más de 35 años de experiencia en tejidos técnicos y desarrollo empresarial, en empresas como Porcher Industries, Protection One y Saint Gobain Adfors/Vetrotex, fue nombrado CEO del fabricante francés de tejidos para protección solar a finales de 2009. Mermet fue adquirida cuatro años antes (en 2005) por Hunter Douglas, que ya había adquirido Helioscreen con sede en Bélgica en 1997. Copaco se unió al grupo en 2019.

"Nuestros equipos de expertos europeos cuentan con la confianza de los mayores productores de persianas solares del mundo", dice Lacquemanne. "Con sus años de experiencia, desarrollan continuamente tejidos para protección solar de calidad que duran toda la vida y son fáciles de mantener. Cada tejido que creamos, cada nueva innovación y cada decisión que tomamos, grande o pequeña, tiene un objetivo final: crear el máximo confort en todos los niveles. Creamos tejidos para screen dirigidas para personas, no para edificios. Siempre tenemos en cuenta las necesidades y deseos del usuario final. Su comodidad y felicidad es nuestro principal enfoque. En todo momento".

François Lacquemanne se hará cargo de un equipo directivo rotativo, con diversos conocimientos y representantes de los centros en los tres países diferentes. Contará con el apoyo de Luc Janvier, quien comenzó su carrera como gerente de ventas de Helioscreen en 1992 y actualmente es director gerente de Helioscreen y Copaco. Con un amplio conocimiento empresarial y una red sólida, Luc es la persona ideal para alinear la cartera y vincular la experiencia en las diferentes entidades.

"Hay muchos en el mercado que nos miran con envidia", señala Luc Janvier, Managing Director. "La experiencia que tenemos, la unión de nuestras fortalezas, no se suele ver en nuestro sector. Cuando la competencia se acerca, nuestra respuesta es nuestro equipo, nuestros expertos. Un equipo de expertos en el que confían los mayores productores de persianas solares del mundo por desarrollar continuamente tejidos para protección solar de alta calidad".

Un total de aproximadamente 450 empleados trabajarán para la renovada marca Mermet en el futuro, más de la mitad de ellos (250) en los centros belgas. La facturación agregada de las cuatro empresas combinadas fue superior a los 100 millones de euros en 2023.