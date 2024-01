'GranTurismo Folgore', el primer Maserati eléctrico de la historia

La innovación es una de las señas de identidad del Tridente, desde la misma creación del "Alfieri Maserati" el 1 de diciembre de 1914. Ese espíritu de buscar nuevas soluciones y tecnologías para ir más allá está más vivo que nunca 110 años después, y se ha trasladado a la era de la electrificación con el programa Folgore.

El Tridente aborda este proceso fiel a su estilo, con una estrategia basada en la innovación, que conecta con las raíces de la marca para llevarla a una nueva era. Como siempre, se aplicarán soluciones de vanguardia procedentes de la competición, con un trasvase de tecnología del equipo de Campeonato Mundial de Fórmula E de la FIA a los modelos de calle. Y, también como siempre, la gama Folgore de automóviles eléctricos tendrá las prestaciones, carácter, confort y elegancia que ha caracterizado a los automóviles del Tridente a los largo de once décadas.

GranTurismo: el primer Folgore



De todos los automóviles fabricados por Maserati, el GranTurismo simboliza, como ningún otro, el espíritu innovador de la marca. Es el heredero directo del A6 1500, que inventó la categoría Gran Turismo y enseñó al mundo que un automóvil podía ser rápido, lujoso, confortable y tener estilo.

El GranTurismo siempre ha representado un estilo de vida, fiel a su esencia, pero adaptado a cada nueva época; por eso tenía que inaugurar la gama Folgore. Como el A6 1500, el GranTurismo Folgore mostrará al mundo que un automóvil eléctrico puede lucir con orgullo el Tridente y tener su combinación única de elegancia, estilo y espíritu deportivo.

Para ello, se han desarrollado soluciones técnicas de vanguardia y derivadas de la competición. El Tridente también ha sido la primera marca italiana en competir en el Campeonato Mundial de Fórmula E de la FIA.



El tren motriz Folgore dispone de la tecnología de vanguardia de 800 voltios para ofrecer el mejor rendimiento y tiempo de carga. El motor es el corazón de todo Maserati y los tres del GranTurismo Folgore -uno delantero y dos traseros, con 760 CV combinados- tienen una elevada densidad de potencia (9,2 kW/kg) e inversores de carburo de silicio (SiC) derivados de la Fórmula E.



La batería, producida en la planta de montaje de Mirafiori Battery Hub, presenta una innovadora disposición 'T-bone', que aporta dos grandes ventajas: permite reducir al máximo el centro de gravedad y su geometría axial hace que los cambios de dirección sean mucho más rápidos que en los coches con batería de plataforma. El sistema de recuperación de energía genera niveles de regeneración de hasta 0,65 g, durante el frenado y logra una tasa de carga máxima de 400 kW.



Otro aspecto técnico clave es la nueva arquitectura eléctrica/electrónica Atlantis High, basada en mensajes canFD enviados a velocidades de hasta 2 ms. Este sistema tiene funciones avanzadas de ciberseguridad de nivel 5 y actualizaciones OTA. El Módulo de control de dominio del vehículo (VDCM), un proyecto propiedad de Maserati, dispone de un software que proporciona control de 360° de los sistemas más importantes del automóvil.

Y, por supuesto, Folgore no pierde una las características típicas del ADN de Maserati: su icónico sonido. Se ha realizado un trabajo de ingeniería innovador, y la dinámica acústica natural de los motores eléctricos ha sido modelada digitalmente e integrada con el sonido típico de un motor Maserati V8.

Una gama pionera

Maserati es la primera marca de lujo italiana que va a producir automóviles eléctricos, y también será pionera al ofrecer versiones eléctricas para todos los modelos de su gama, en 2025. En 2030, toda la gama Maserati será totalmente eléctrica.

El ambicioso programa de electrificación de Maserati arrancó en 2020 con el Ghibli, el primer coche híbrido de su historia, con una tecnología MHEV que también se ha aplicado al Levante. En 2024 se lanzará el GranTurismo Folgore, el primer Maserati eléctrico de la historia. Tras él llegará el Grecale Folgore, el primer SUV italiano de lujo completamente eléctrico.

Todos los modelos Maserati dispondrán de una versión Folgore en 2025: el superdeportivo MC20, el nuevo sedán deportivo Quattroporte y el nuevo SUV Levante. Otro valor diferencial de la gama Folgore es que todos sus modelos tendrán un ADN 100% italiano y se desarrollarán, diseñarán y producirán en Italia.

Maserati S.p.A.

Maserati produce una gama completa de coches únicos, inmediatamente reconocibles por su extraordinaria personalidad. Gracias a su estilo, tecnología y carácter innatamente exclusivo, hacen las delicias de los gustos más exigentes y siempre han sido un referente para la industria automotriz mundial. Una tradición de automóviles exitosos, cada uno de los cuales redefine lo que hace a un automóvil deportivo italiano en términos de diseño, rendimiento, comodidad, elegancia y seguridad, actualmente disponible en más de 70 mercados a nivel internacional.

Los embajadores de este legado son el buque insignia del Quattroporte, la berlina deportiva Ghibli, el Levante, el primer SUV fabricado por Maserati, y el Grecale, el nuevo SUV "excepcional para el día a día", todos modelos caracterizados por el uso de materiales de la más alta calidad y excelentes soluciones técnicas. Una gama equipada con sistemas de propulsión híbridos de 4 cilindros -disponibles para Ghibli, Grecale y Levante-, V6 gasolina y V8 gasolina, con tracción trasera y a las cuatro ruedas, que encarna el ADN de rendimiento de la marca Trident, que ahora se completa con el Grecale Folgore, el primer SUV totalmente eléctrico de Maserati.

El tope de gama está compuesto por el superdeportivo MC20 y el spyder MC20 Cielo, propulsado por el innovador motor 100% Maserati Nettuno V6, que incorpora por primera vez tecnologías derivadas de la F1 en la unidad de potencia de un coche de producción estándar. El nuevo GranTurismo está disponible tanto con el motor de gasolina V6 de alto rendimiento, derivado del Nettuno, como con una versión 100% eléctrica: el GranTurismo Folgore, el primer coche en la historia de la marca de Módena en adoptar esta solución.

