No culpo a nadie porque estoy seguro de que obran de buena fe y conforme a la formación que han recibido en los seminarios. Al MODERNISMO que contiene en sí todas las herejías anteriores, según frase y condena del Papa San Pio X, hay que añadirle el cisma desde el Papa Pablo VI, el cual reafirmó la forma de Recibir la comunión por el fiel: “DE RODILLAS Y EN LA BOCA” ¿Porqué no le obedecieron? No condeno a nadie, pues la mayoría de los sacerdotes actúan de conformidad a la formación recibida en los seminarios. Pero esta Iglesia Modernista y Cismática que es la que impera, ha desacralizado y mundanizado.

A la Iglesia y con sus falsas doctrinas han convertido a la Iglesia en una obra benéfico social filantrópica y también son en parte, la causa de la inmoralidad sin precedentes de la sociedad. Ya nadie se inmuta por nada de lo que ocurre; como dice San Agustín: “CORREN MUCHO PERO DESCAMINADOS ¿HA DONDE IRAN A PARAR?".