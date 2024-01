La destrucción del ser humano, la muerte de inocentes, el exilio forzoso y la dispersión de las familias causan traumas difíciles de sanar. Ante una situación como está Ucrania tiene los ojos puestos en su reconstrucción material cuando la guerra no ha terminado. Todavía hoy se discute el volumen de la ayuda militar que los aliados están dispuestos a entregar a Ucrania, cada vez menos, al mismo tiempo que la industria armamentística nacional se desarrolla a marchas forzadas y se trabaja en las negociaciones con Hungría para que la Unión Europea adopte una única posición ante la Guerra y la posguerra.



Todo el desastre causado en Ucrania durante 23 largos meses no cesará de manera inmediata. Rusia no contempla otro final que el de vencer aplastando a su enemigo. Y, mientras esto llega, Ucrania resiste casi milagrosamente. La pregunta es hasta cuándo. El peligro no es tanto la falta de armamento, sino la capacidad de resistencia de un Ejército que necesita relevos y de un pueblo que ha perdido a unos 30.000 soldados y más de 10.000 civiles asesinados.