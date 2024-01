La política del salmón

No sé, Dios decidirá; pero, por lo que veo a mi alrededor, calculo que ya he entrado en el último cuarto de lo que un biólogo, por materialismo esencial, calificaría como ciclo vital. Así que, de alguna manera, toca decidir (mientras se pueda) cómo caminar hacia lo inexorable.





Desde hace cierto tiempo, me viene llamando la atención la vida del salmón (rasgo inequívoco de vejez en ciernes; si fuera de juventud, sería curiosidad, y de eso hace tiempo que no me queda), bien conocida, por otra parte. La del salmón es una existencia, como la de todos los animales, determinada, y, aun así, a mí, me parece heroica.





Es más que sabido que el salmón nace en las cabeceras de los ríos y arroyos, donde pasa su juventud (unos tres años), para después encaminarse al mar, donde crecerá hasta alcanzar su madurez sexual (de uno a cinco años), momento en el cual se dirige, haciendo el recorrido inverso, a la desembocadura del río que lo vio nacer, que remontará con gran esfuerzo y arrostrando grandes peligros —pues sirve de alimento, durante su itinerario, a diversos predadores—, hasta llegar, si hay suerte, con enorme precisión, al lugar donde su vida se inició, para desovar y fecundar, muriendo inmediatamente después y reiniciándose, así, la constante de la vida. Y esto es lo que me resulta sugestivo del salmón: que toda su actividad está dedicada exclusivamente a crear vida, al margen de la dificultad. No me interpreten mal, no me planteo terminar mi vida fecundando, no, si es que esto fuera posible; aunque, quizá sí, alimentando a otros y dejando, de uno u otro modo, un legado.





Llegados a este punto, es momento de dilucidar si seguir engordando en el mar plácidamente —dejando que las escamas plateadas vayan dándome una pátina adecuada—, a la espera de que la vejez o algún pez más gordo y veloz me engullan, o, por el contrario, cumplir con la naturaleza, volver a los principios y enfrentarme a un periplo contra corriente, no exento de enemigos. Y me parece que, aunque no determinado, libre de proceder como me parezca y fiel a mi falta de sentido común, ya he optado por la segunda de las posibilidades: la política del salmón.





Con el recuerdo siempre presente de la educación en valores que recibí de mis padres (honestidad, honradez, decisión, rectitud y prudencia), nadaré, como ellos, contra corriente —ya lo estoy haciendo—, sintiendo la vida, el orgullo y el miedo en cada metro recorrido, alimentando, si es el caso, a los que desean que yo o cualquier otro salmón no llegue, y a los que espero producir, cuando menos, un atragantamiento o una indigestión que les marque lo suficiente como para pensárselo la próxima vez que tengan hambre liberticida. Si, por fortuna, consigo, con otros o en solitario, llegar a mi destino, no espero reconocimiento alguno, salvo el propio: la satisfacción del deber cumplido, la de no haberme dejado dominar por la pereza, la comodidad y los silencios cómplices, la de no haber intercambiado tranquilidad por libertad, la de haberme zafado del servilismo y de la “ovinización” con argumentos, no con relativismos, sectarismos o traiciones travestidos de flexibilidad y tolerancia. Como los salmones, no soy valiente; pero hay que ser fiel a lo que se es, sin dejarse arrastrar por la corriente, dejando abierto un camino que puedan recorrer otros, luchando contra la sequía provocada por el calentamiento político globalista y el cambio social, apartando los tapones de sedimentos y fangos que deposita el progresismo adocenado en los estuarios, aunque sea a brincos, a barrigazos y a coletazos, que no será estéticamente decoroso, pero sí un deber estrictamente democrático.