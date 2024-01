Estrategias de sostenibilidad vistas desde el área financiera

En las últimas décadas, los criterios ESG (Environmental, Social and Governance) han ganado terreno dentro de las estrategias empresariales, teniendo en cuenta la creciente importancia del cuidado medioambiental en la sociedad. Respecto a esta cuestión, Digital Biz Magazine ha hablado con Adolfo De La Fuente, director financiero de Inetum, en torno al modo en el que esta compañía aborda la sostenibilidad desde la perspectiva del área financiera de una gran empresa.

A lo largo de esta conversación, este directivo - con más de 27 años de experiencia en el sector tecnológico - ha destacado todas las ventajas que ofrece a las empresas la implementación de los criterios ESG.

La ESG como estandarte de las estrategias empresariales Con una trayectoria caracterizada por un crecimiento rentable, Inetum cree firmemente en el valor que aporta la sostenibilidad como parte de su estrategia empresarial. En sus palabras, no es solo el valor que ofrece; hay que acostumbrarse a pensar también en la capacidad de supervivencia que otorga. Aquellos actores que no pongan la ESG al frente de su estrategia empresarial, desaparecerán.

El directivo de Inetum pone el foco en algunos datos que corroboran esta tendencia:

El 85 % de los españoles están dispuestos a pagar más por productos responsables en sentido integral, es decir, productos cuya cadena de distribución es sensible a criterios medioambientales, sociales y de transparencia o de gobernanza. Eso es mucho.

El 70 % de los grandes inversores incluye en sus criterios de inversión que los negocios donde vayan a colocar su capital sean sensibles en materia ESG, porque está demostrado que son más rentables.

Las instrucciones financieras están poniendo productos que priman, o que castigan, a aquellos que no cumplen estos criterios. Además, la normativa y la regulación evolucionan en ese sentido.

Pero, además, está el tema del talento. Todas las generaciones se ven más atraídas por empleadores que se definen como responsables, y que lo demuestran con hechos. Si alguien quiere atraer y fidelizar el talento, tiene que ser un abanderado de esos valores, que son los que priman en el mercado.

La sostenibilidad desde el área financiera de Inetum En Inetum, el área financiera se ocupa de la ESG, debido a que la cultura de rigor y la metodología de los profesionales de este sector son los que buscan traspasar la gestión de la información en cuanto a sostenibilidad, responsabilidad social y transparencia. Sin embargo, solo 1 de cada 4 compañías a nivel mundial están preparadas para entregar los datos según lo establecido por los nuevos estándares regulatorios.

A pesar de ello, a partir de 2018, en España, Inetum y muchas otras empresas se han visto obligadas a reportar esa información no financiera y pasar por los procesos de verificación independientes. En este escenario, Adolfo De La Fuente sostiene que la firma podrá evolucionar, incrementando el rigor y el alcance de aquello que tiene que ser medido.

Por lo tanto, creer y llevar a la práctica la sostenibilidad y la ESG conlleva diversos beneficios en todas las líneas de la cuenta de resultados de las organizaciones.