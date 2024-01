Juan el Mistela, el director artístico del Teatro Tablao Flamenco Torero

También es obligatorio contar con DNI o NIE en vigencia, acumular una deuda que no supere los 5 millones de euros, que el deudor sea insolvente y pueda demostrar no tener patrimonio suficiente para afrontar las cuentas a saldar, y que el deudor sea de buena fe para el acceso a la exoneración (no debe haber sido declarado culpable en la sentencia de calificación del concurso de un tercero).