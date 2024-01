Ley de Segunda Oportunidad y Complemento de Maternidad para Hombres, con los expertos de Cerciora

En los últimos años, y teniendo en cuenta que el número de casos sigue creciendo a un ritmo desmedido, han surgido estrategias legales que ayudan a recomponer la economía de quienes se encuentran completamente endeudados y corren el riesgo de perderlo todo ante las presiones de las entidades bancarias.

A través de la Ley de Segunda Oportunidad se logra evitar caer en quiebra. Desde la empresa Cerciora se especializan en su abordaje, garantizando transparencia, profesionalidad y atención personalizada. Cuando una persona comienza a tener problemas con una entidad bancaria, su vida cambia por completo.

Si la persona no cuenta con un respaldo jurídico, puede perder sus bienes personales más importantes como su vivienda, vehículo y otros elementos de valor. Para que esto no ocurra, la Ley de Segunda Oportunidad se presenta como una alternativa eficiente, aunque resulta fundamental seguir indicaciones de especialistas en la materia si alguien se quiere amparar en ella.

A través del equipo de profesionales de Cerciora se consigue dejar de pagar las cuotas mensuales correspondientes, bloqueando todo tipo de exigencias bancarias o embargos. De esta manera, quien solicita la ayuda, logra encontrar un alivio ante tanta presión de las empresas financieras, ejecutando el recurso de las reclamaciones bancarias como vía de salida.

Los requisitos que se deben cumplir para aplicar a la Ley de Segunda Oportunidad La aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad exige ciertas condiciones, siendo una de las más esenciales la obligatoriedad de tener deuda con al menos dos acreedores diferentes.

También es obligatorio contar con DNI o NIE en vigencia, acumular una deuda que no supere los 5 millones de euros, que el deudor sea insolvente y pueda demostrar no tener patrimonio suficiente para afrontar las cuentas a saldar, y que el deudor sea de buena fe para el acceso a la exoneración (no debe haber sido declarado culpable en la sentencia de calificación del concurso de un tercero).

Por su parte, para acceder a la Ley de Segunda Oportunidad también son requisitos no haber sido inculpado de delitos económicos o patrimoniales en los últimos 10 años y no haber realizado un proceso de Ley de Segundad Oportunidad en los últimos 5 años.

Las reclamaciones bancarias brindan la posibilidad de afrontar las deudas contraídas con las entidades financieras, siendo la Ley de Segunda Oportunidad una pieza clave en este proceso. Desde Cerciora se especializan en esta ley, destacando por su experiencia, compromiso y transparencia.

Cerciora realiza todos los trámites necesarios para obtener el complemento de maternidad para hombres En las últimas décadas, el mundo ha sufrido grandes transformaciones tecnológicas, económicas, sociales y culturales. Y, en ese contexto, uno de los cambios más profundos se relaciona con la existencia de una nueva visión respecto a los roles de género, sobre todo en lo referente a la maternidad y a la paternidad.

En el pasado, se consideraba que la responsabilidad de la crianza de los hijos recaía únicamente sobre la madre, mientras que al padre solo se le atribuía la función de proveedor. Sin embargo, hoy en día, esta perspectiva ha quedado desfasada, ya que la sociedad contemporánea apuesta por núcleos familiares sanos, en los que el progenitor juega un papel activo para la educación y el bienestar emocional de sus hijos.

Es por ello que, como señala el despacho Cerciora, actualmente, las leyes españolas contemplan el complemento maternidad para hombres, un derecho que hasta hace pocos años solo podían disfrutar las mujeres.

Aumento de hasta un 15 % de la pensión Dicha empresa se especializa en reclamaciones bancarias, Ley de Segunda Oportunidad y complementos de pensión de maternidad para hombres. Sobre este último recurso explica que, con la asesoría adecuada y el conocimiento apropiado, se puede obtener incluso un 15 % o más de aumento de la pensión.

En este sentido, cabe destacar que el derecho a recibir el complemento de maternidad para hombres beneficia a quienes se hayan jubilado entre el 1 de enero de 2016 y el 3 de febrero de 2021 y sean padres de dos o más hijos.

Al respecto, la empresa precisa que el complemento se calcula según el número de hijos, de tal modo que los padres de dos hijos pueden recibir un 5 % de complemento; los de tres hijos, reciben un aumento de un 10 % y los de cuatro o más hijos, reciben 15 % de complemento.

Otro aspecto importante que se debe tener en cuenta para reclamar este beneficio es que solo aplica en casos de viudedad, incapacidad, jubilación ordinaria, jubilación forzosa y prescripciones.

Pagos por retroactivo Por otra parte, la empresa destaca que al reclamar el complemento de maternidad para hombres, también se obtiene el derecho a recibir un pago retroactivo correspondiente a los importes atrasados que deberían haberse efectuado desde el momento de la jubilación.

A propósito de esto, Cerciora destaca que es un punto esencial, ya que los atrasos pueden ser significativos, por lo que el beneficiario podría obtener una suma considerable, que contribuiría significativamente a su estabilidad financiera.

Por último, este despacho menciona que pone a disposición a su equipo de profesionales para gestionar este tipo de reclamaciones y su mayor ventaja es que no es necesario adelantar ninguna cantidad. Únicamente se realiza un pago al final del proceso y solo en caso de que se consiga el complemento de forma vitalicia.