Cireval Electrónica, expertos en fotovoltaica

La preocupación por utilizar cada vez más fuentes de energía limpia ya no es exclusiva para empresas, casas, vehículos, iluminación o maquinaria de distintas clases. Ahora la navegación también se está volviendo más verde con el auge del boat solar energy o embarcaciones impulsadas por energía solar.

Giuseppe Storniolo, CEO de la empresa Cireval, cita datos de Allied Market Research y afirma que la tasa de crecimiento de este sector es del 6 % anual. Con Europa a la cabeza, se estima que en el año 2027 el mercado global de este tipo de navegación alcance los 2.000.000.000 de dólares.

Empresa especializada en boat solar energy Cireval Electrónica es una compañía ubicada en Valencia que se ha especializado en el desarrollo y ejecución de proyectos de energía solar fotovoltaica. Esta proporciona a sus clientes un servicio integral en el que se ocupa de todo el proceso, desde la obtención de la licencia y legalización, hasta la tramitación de ayudas. Además, sus profesionales son pioneros en los proyectos de boat solar energy, desarrollando instalaciones ajustadas para cada tipo de embarcación.

Con los adelantos actuales, los dueños de las embarcaciones tienen la posibilidad de instalar placas solares. Estos elementos pueden generar la energía necesaria para cubrir las necesidades de los instrumentos de la nave y de los electrodomésticos a bordo. Asimismo, su instalación puede adaptarse fácilmente a las características del barco, proporcionando la mayor eficiencia posible.

Por otro lado, Storniolo explicó que los avances en energía solar fotovoltaica han abierto nuevas posibilidades. Se refirió específicamente a la tecnología de micro inversores, que aumentan la producción de energía, facilitan el mantenimiento y alargan la vida de la instalación. Añadió que, en condiciones óptimas, su promedio de vida es de 25 años.

Ventajas de las embarcaciones impulsadas con energías limpias Las embarcaciones impulsadas por energías limpias tienen varias ventajas en comparación a sus equivalentes movidas por combustibles fósiles. La más atractiva es la sostenibilidad con el medioambiente, ya que, al depender de energía solar, su impacto ecológico es mínimo. Los dueños de estos barcos pueden navegar tranquilamente por el mundo y contribuir al mismo tiempo con la mitigación del cambio climático.

El segundo factor a tener en cuenta es el de los costes. El CEO de Cireval admite que en un principio la transición hacia la energía solar puede parecer más cara. No obstante, advierte que es una inversión que se recupera con relativa facilidad a través de dos vías. Por un lado, hay incentivos fiscales y un importante ahorro al no tener que reabastecerse con combustibles fósiles por siempre. Por el otro, el coste de mantenimiento es mucho más económico.

Asimismo, Storniolo señala que los barcos movidos con energía solar tienen menos componentes mecánicos, lo cual les hace menos propensos a sufrir averías. Otra característica relevante es que estos barcos hacen menos ruido, lo cual permite una navegación más silenciosa. Esta es una característica muy apreciada en los barcos con fines recreativos, pero más aún, en los dedicados a la pesca.