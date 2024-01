La firma Block-Auth lanza un innovador software web 3 de autentificación de identidad digital

La empresa tecnológica Block-Auth anunció el lanzamiento de su nuevo software de autentificación de identidades digitales, que se materializó oficialmente el martes 23 de enero. La noticia la dio a conocer Josué López Martín, fundador, CEO y CISO de esta firma ubicada en la ciudad de Madrid.

El experto indicó que están escribiendo un nuevo capítulo en la historia de la seguridad digital con la solución que están sacando al mercado. Sus funcionalidades y aplicaciones permitirán a las compañías robustecer la protección a su información vital. Se trata, además, de una tecnología para resguardar la identidad digital de los usuarios.

Múltiples posibilidades en un solo software de autentificación Block-Auth es una compañía de desarrollo tecnológico, cuyo enfoque siempre ha sido la vida digital de las personas. Desde su fundación, su equipo ha trabajado en soluciones orientadas a minimizar las vulnerabilidades que afectan de forma directa a los usuarios de programas electrónicos. Josué López Martín agrega que, en palabras directas, su labor ha sido la de hacerle la vida imposible a los ciberdelincuentes.

Con ese espíritu han desarrollado su nuevo software de autentificación, un recurso que reúne muchas posibilidades hasta ahora imposibles dentro de una sola solución. La herramienta de protección empresarial utiliza tecnología Blockchain para evitar los fraudes con la identificación de los usuarios y empleados. También minimiza los riesgos de exposición de los datos de los clientes con una autentificación más robusta.

Otra virtud de este software de autentificación es la transparencia con la que opera. Asegura un registro inmutable de sus operaciones para garantizar el cumplimiento de las normativas sobre la protección de datos. La herramienta no utiliza contraseñas, que según López Martín, terminan siendo muy vulnerables. Esta virtud la hace más resistente a eventuales ataques de phishing contra los usuarios de las empresas.

Un usuario con una identidad más reforzada y segura Josué García-Arcicollar Gallardo, co-fundador y CTO de Block- Auth, señaló que la tecnología Blockchain utilizada en esta herramienta no solo protege a las empresas. Igualmente, hace lo propio con la identidad de los usuarios. Al no tener que usar contraseñas, estos son menos vulnerables a robos de identidad. Para evitar la suplantación de sus identidades, la herramienta usa criptografía avanzada y firmas digitales en forma de transacción.

Junto a la gestión de contratos inteligentes, el software de autentificación devuelve a los usuarios el control de su identidad. Son ellos quienes determinan quién puede ver y acceder o no sus datos sensibles. García-Arcicollar Gallardo afirma que, por otro lado, la herramienta simplifica significativamente el acceso a los servicios en línea, que son cada vez más frecuentes.

Por su parte, Yassir Doutroi Ouatmane, co-fundador y CMO de Block-Auth, destacó que el producto evitará la pérdida de tiempo en los procesos de verificación. Lo relaciona directamente con el uso por parte del público de las páginas web y las aplicaciones móviles. Cuando estas plataformas utilizan el software de la empresa, reducen la preocupación del público por sus datos. Esto tendrá una repercusión favorable en métricas como alcance, leads y conversiones.

Block-Auth hace un llamado a las empresas interesadas El software de Block-Auth se erige como una respuesta económica a los desafíos de seguridad. Su implementación disminuye la dependencia de infraestructuras complejas y reduce la inversión en personal especializado, mitigando así los costes operativos y el riesgo de sanciones derivadas de brechas de seguridad.

Block-Auth extiende una invitación a las empresas para que se sumen a esta revolución en la seguridad digital. Aquellas compañías que deseen fortalecer su infraestructura de seguridad y resguardar sus activos digitales están alentadas a visitar el sitio web de Block-Auth, donde podrán inscribirse en la lista de espera y explorar en primicia las capacidades de este software revolucionario.