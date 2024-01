VINCUSYS se consolida como prestador de servicios de marketing y tecnología para pymes

Tres años con la nueva marca y una veintena de experiencia de sus socios fundadores, apoyada en un equipo caracterizado por la especialización y la excelencia, ha permitido a la agencia original crecer en volumen, diversificar a través de su hermana de tecnología y ofrecer un servicio 360 a sus clientes, cada vez más numerosos y fieles Si bien al año de nacer sorprendieron con la creación de VINCUTICKET, el portal de venta de entradas para eventos alineado con la cultura local y solidario con las salas pequeñas y medianas, el pasado 2023 no fue menos notable, gracias a la presentación de I Love Compostela, el portal cultural que facilita en un solo lugar toda la información cultural, histórica y gastronómica de Santiago de Compostela y su entorno.

En su tercer año, como no podía ser de otra manera, este grupo de profesionales apasionados del marketing, la comunicación y la tecnología, conocedores de la demanda de servicios integrales por parte de sus clientes y del mercado, acaban de presentar VINCUSUITE, un software de gestión de procesos para pymes y autónomos caracterizado por la sencillez, la escalabilidad y la integración de numerosos procesos en una sola herramienta. Tanto es así, que permite gestionar la administración, la facturación, la captación y fidelización de clientes y la viabilidad del negocio desde un mismo lugar. Y, en el caso de nichos como las universidades, academias o centros de estudio y las clínicas, ofrece facilidades adicionales específicas de cada sector.

Mucho más que marketing, comunicación y tecnología

A nivel de cultura corporativa, destaca la elevada implicación de VINCUSYS con la desconexión digital, el descanso y la conciliación personal y laboral de su equipo, sus proveedores y sus clientes. Por eso, su política pasa por no enviar comunicaciones a ninguno de ellos fuera del horario de atención al público de la compañía. A nivel interno, VINCUSYS ofrece a su equipo una serie de beneficios enfocados a la conciliación laboral, todos ellos consensuados con sus trabajadores, como una amplia flexibilidad horaria, mejoras sustanciales con respecto al convenio y formación continua gratuita.

Por su lado, el compromiso de la agencia con la cultura y la sociedad se ha plasmado desde que vio la luz. Patrocinios de festivales culturales de diferentes tamaños y proyecciones, como el Confluencias, el Feito a Man o el Agustito o apoyo constante a empresas y asociaciones de inserción laboral como Arroupa, Ahortas o Aeiga han sido una constante. Pero también a la Asociación Galega de Inmobiliarias (AGALIN), que ha estado en conversaciones con el ayuntamiento y la Xunta para solventar el problema de la escasez de vivienda en Santiago.

Un futuro prometedor

La fusión, las nuevas líneas de negocio y los proyectos nuevos han facilitado que VINCUSYS haya vivido un crecimiento de un 41 % en la facturación anual en los últimos 3 años.

