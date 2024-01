Skiller, Aldeas Infantiles y hermanos Sandoval, dos estrellas Michelin, se unen en #MásInclusiónMásTalento

#MásInclusiónMásTalento 2024 es un proyecto que busca brindar una oportunidad laboral en el campo tecnológico a los más vulnerables Tras un primer año exitoso, vuelve #MásInclusiónMásTalento, evento en el que se unen un restaurante dos estrellas Michelin como Coque Madrid y la academia líder en tecnología e inteligencia artificial Skiller Academy. Pretende ser un emotivo encuentro con la solidaridad para impulsar que los más vulnerables puedan tener la misma oportunidad que han tenido muchos en el mundo de la tecnología.

En estos tiempos difíciles, que han afectado de manera particular a aquellos grupos menos favorecidos en la búsqueda de empleo, esta iniciativa innovadora busca ser el puente de la inclusión laboral en el sector tecnológico. Cuenta con el valioso apoyo de Aldeas Infantiles SOS, organización de atención a la infancia cuya misión es atender a niños, niñas, jóvenes y familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Luis Alberto Ramasco, director del Área de Imagen y Captación de Recursos de Aldeas Infantiles SOS, ha comentado que, a través del Programa de Jóvenes, ofrecen a jóvenes en situación de vulnerabilidad las herramientas necesarias para equiparar sus oportunidades con las de cualquier joven de su edad. Estos jóvenes desempeñan un papel activo en todo el proceso, lo que les otorga un sentido de pertenencia y la satisfacción de saber que sus opiniones y experiencias son valiosas para otros jóvenes que también inician su camino hacia la independencia.

Además, Ramasco ha agradecido el apoyo constante de Skiller Academy no sólo para formar, sino en hacer seguimiento y alentar a estos jóvenes a aprender herramientas y plataformas que les permitan insertarse en el mundo laboral.

Juan Antonio Muñoz, socio de Skiller Academy, ha explicado que esta iniciativa refleja el espíritu de la Academia al brindar oportunidades de desarrollo personal y profesional a personas sin experiencia tecnológica previa. El objetivo es contribuir de manera significativa e inclusiva, apoyando a los más vulnerables en su camino hacia el éxito.

En esta noble misión, los hermanos Sandoval, Mario, Rafael y Diego, abrieron las puertas de su prestigioso restaurante COQUE. Con 2 estrellas Michelin, 3M en la Guía Metrópoli, 3 Soles Repsol y Premios Nacionales de Gastronomía, los Sandoval se han unido por segundo año consecutivo a Skiller Academy para impulsar la inclusión laboral, respaldando el talento en España.

Los invitados a este evento, entre los que se encuentran personalidades del ámbito político, televisión, negocios y tecnología, pudieron vivir una experiencia gastronómica inigualable ofrecida por los hermanos Sandoval.

En sus palabras de bienvenida, Mario Sandoval destacó la importancia de esta iniciativa y dijo que, junto con sus hermanos, siempre han valorado la oportunidad de contribuir, escuchar y ayudar a proyectos como este que buscan la inserción laboral.

Con este encuentro celebran con éxito el segundo año del proyecto #MásInclusiónMásTalento con la selección de los jóvenes participantes.

Acerca de

Skiller Academy. Es una familia comprometida con la formación y, sobre todo, con apoyar a la adaptación al cambio. Considerada como una de las mejores escuelas de marketing y herramientas digitales, su misión es garantizar la preparación de profesionales que destaquen y contribuyan a la industria.

Restaurante Coque Madrid. El apellido Sandoval arropa a Mario, Diego y Rafael imprimiendo la misma fuerza en la especialidad de cada uno. Heredaron la pasión por la hostelería y crecieron complementándose. Cocina, sala y bodega, un reparto de papeles que los hermanos bordan en sintonía. Es el universo Sandoval, el restaurante entendido como un todo en el que brilla la pasión en cada disciplina. Tres sensibilidades que dialogan al servicio de la emoción.

Aldeas Infantiles SOS. Es una organización privada, de ayuda a la infancia, sin ánimo de lucro, interconfesional e independiente de toda orientación política. Su misión es garantizar el derecho de todos los niños y las niñas a crecer en familia: en un hogar en el que se sientan queridos, protegidos y seguros. Para lograrlo, apoya a las familias que están pasando por dificultades, ofrece un nuevo hogar a los niños y niñas que no pueden vivir con sus padres, y acompaña a los y las jóvenes hasta su la plena integración en la sociedad.

Para más información: www.skiller.education