Tendencias del seguro de caución en España, por la firma Consorcio Europeo de Avales

En la práctica comercial actual, la exigencia de solvencia para operar en mercados cada vez más competitivos e internacionales, hace que sea necesario garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas frente a terceros, ya sean las Administraciones Públicas, organismos oficiales o empresas privadas.

El análisis actual de las garantías no se efectúa solo examinando el valor de los bienes del sujeto, sino que se tiene en cuenta la capacidad de pago. Esto hace que el seguro de caución sea una opción atractiva para reforzar la posición del acreedor frente a un eventual incumplimiento del deudor y, a su vez, optimizar los recursos financieros de las empresas y favorecer la capacidad crediticia.

Desde Consorcio Europeo de Avales, empresa clave en el mercado español, han realizado un análisis de la evolución del seguro de caución en los últimos 5 años que demuestra que es un instrumento perfecto, posicionándose como alternativa ventajosa frente a los avales bancarios y a otro tipo de garantías (depósitos, prendas, etc.). Es un producto que ofrece una serie de ventajas que resultan muy atractivas para las empresas y para responder de sus obligaciones frente a un tercero (Administraciones Públicas o contratistas privados).

La evolución del mercado de seguros de caución en la península Ibérica ha ido en aumento desde el año 2018, incrementándose un 50 % en volumen de facturación, pasando de 174 millones de euros a los 261 millones del año 2022.

La evolución de las diferentes líneas de seguros de caución refleja los cambios en las necesidades de garantías financieras entre particulares y Administraciones Públicas.

Para Emilio Vargas, CEO de Consorcio Europeo de Avales, “los seguros de caución de instalaciones de energías renovables son la principal línea, en cuanto a números de primas. Este tipo de seguros llegó a su punto álgido en 2020, representando más del 50 % de todos los seguros de caución”.

Otra de las conclusiones que se pueden extraer, de la evolución de los últimos cinco años, es la consolidación del seguro de afianzamiento de cantidades, pasando de ser una línea casi imperceptible en 2018 a ser la segunda línea en número de primas en 2022. El mercado español ha experimentado un crecimiento del 51 % desde 2018 a 2022.

Esta tendencia se ve reafirmada según el último informe de ICEA, que afirma que el seguro de caución es el segundo seguro de no vida que más crece, después del seguro de aviación, con 27 % desde enero a septiembre de 2023.

Por la parte del resultado técnico financiero del ramo se ha experimentado una mejora, consecuencia principalmente del buen comportamiento del resultado técnico.

El ramo de caución se ha ido consolidando a lo largo de los últimos años como una alternativa a los avales bancarios en el momento de presentar garantías financieras ante las Administraciones Públicas. En esta consolidación del ramo, han tenido un papel fundamental tanto el incremento del conocimiento técnico del ramo por parte de los clientes como la labor de los mediadores de seguros en su papel de intermediarios.

Respecto al futuro del ramo, se estima positivo dado que hay productos dentro del mismo tendentes al crecimiento como pueden ser la emisión de garantías derivadas de los aplazamientos del pago de impuestos, deudas a la Seguridad Social y garantías judiciales, como consecuencia de la consolidación del ramo como herramienta de gestión financiera capaz de dotar a los empresarios de la capacidad necesaria para dar cumplimiento a sus obligaciones legales.

Derivado de lo anterior, se observa que las entidades aseguradoras tienden hacia un aumento del tipo de garantías que se emiten.

A modo de conclusiones, como demuestra un reciente estudio de Swiss Re (una de las reaseguradoras internacionales más reputadas), existe un elevado potencial de crecimiento para los seguros de caución en mercados como el ibérico, dada su relativamente baja tasa de utilización en comparación con los avales bancarios. Se estima que en España el seguro de caución representa alrededor del 10 % de todas las garantías emitidas (el 90 % restante es comercializado por los bancos), mientras que, en mercados más maduros, como Estados Unidos y Canadá, ocurre exactamente lo contrario: el 90 % de las garantías emitidas son responsabilidad de las compañías de seguros.

Por último, uno de los factores clave en la recuperación, tanto de España como de Portugal, son los Fondos Europeos, que están teniendo un gran impacto en el mantenimiento de los sectores de la construcción y obra civil, donde el ramo de caución juega un papel importante en la cobertura del cumplimiento de los nuevos contratos públicos que surjan.

