Rebacas da el salto a los sistemas industriales a gran escala en fotovoltaica con baterías de litio

Rebacas es una empresa de venta y distribución de material fotovoltaico formado por un equipo de 20 personas repartidas entre ingenieros, técnicos de reparación de equipos, personal de logística y contabilidad. La empresa fue fundada hace 11 años y está situada en el principal polígono industrial de Castellón con muy buenas comunicaciones y disponen de 2000m² de almacén y exposición de material fotovoltaico y sistemas de acumulación de energía, siendo especialistas en baterías solares.

Rebacas da servicio a cualquier tipo de sistema fotovoltaico, aunque últimamente y debido a las ayudas europeas, se han especializado principalmente a los sistemas fotovoltaicos híbridos con acumulación de energía donde son distribuidores oficiales y servicio técnico de las marcas de inversores Deye, Studer y de la marca de baterías de litio Weco.

Los inversores de Deye que distribuyen cubren un rango de potencias entre 3 y 50 kwh siendo uno de los equipos híbridos con mayor crecimiento del mercado en ventas. La calidad de sus componentes, la escalabilidad del producto y la flexibilidad para poder funcionar en cualquier tipo de sistema con o sin red disponible los hace únicos en este momento.

La gama de Deye es especialmente interesante porque con un mismo producto, el instalador puede abarcar una gran gama de situaciones y sistemas. Se pueden abastecer sistemas tan diferentes como una pequeña vivienda aislada de la red que necesita suministro, una casa con red que pretende bajar la factura eléctrica o una Granja avícola o un sistema de riego industrial. Con el fabricante Deye hay un producto que se puede adecuar a cualquier situación.

También son distribuidores de la gama de inversores y electrónica de potencia del prestigioso fabricante Suizo Studer. Estos equipos responden a las más altas exigencias de calidad del marcado, con la garantía más extensa de las disponibles para equipos electrónicos. Cuando un cliente en una vivienda en la montaña, una estación de telecomunicaciones o en un sistema Marítimo requiere la mejor electrónica del mercado Studer tiene una solución acorde a cada necesidad siendo de los pocos fabricantes que resisten con fabricación exclusiva en Europa.

En los sistemas de acumulación han sido pioneros en la transición de los sistemas clásicos de plomo a las nuevas baterías para placas solares litio. Esta transición ha sido relativamente reciente, siendo a partir de 2019 donde el crecimiento de la tecnología de litio frente a la de plomo ha sido exponencial. Rebacas lleva desde 2016 realizando pruebas en su laboratorio de test con diferentes fabricantes adelantándonos a la futura demanda del mercado para poder escoger el mejor producto y el que ofrezca una mayor fiabilidad y garantía con el tiempo. En este aspecto, ir de la mano de un fabricante con mucha experiencia como Weco ha servido para entender cómo se comportan las baterías de litio en situaciones reales y a que los ingenieros puedan dimensionar desde pequeños sistemas de 5 kwh hasta plantas fotovoltaicas con más de 1 Mwh de almacenamiento. Con Weco disponen de una gama residencial e industrial de soluciones en almacenamiento con una postventa exquisita y muestra de su buen hacer es el premio recibido el año pasado como una de las empresas con mayor crecimiento en Europa por Financial times.

Desde Rebacas se toman muy en serio la selección de los partners, quieren ir de la mano para poder dar un mejor servicio postventa y atender desde las instalaciones a cualquier incidencia en el producto, dando una respuesta rápida a los clientes desde equipos de sustitución hasta reparación de los equipos.

Desde Rebacas intentan siempre incorporar a su catálogo productos y soluciones a la vanguardia del mercado en prestaciones, pero con un precio competitivo que permita la rentabilidad y el funcionamiento a largo plazo.

Cada vez es más necesario disponer de un equipo humano cualificado para poder atender no solo la venta sino la postventa de sistemas que a menudo es bastante compleja.

La reparación de equipos es una parte muy importante para dar confianza a sus clientes. Por este motivo, el año pasado se realizó un importante esfuerzo para ampliar las instalaciones del servicio técnico dotando de más de 200 m² de laboratorio exclusivo para reparación de las marcas de las que son servicio técnico oficial como Deye o Weco y también de inversores de otras marcas. También disponen en este laboratorio de servicio técnico de maquinaria específica para test de baterías de plomo como descargadores multivoltaje que permiten evaluar el estado de una batería con el tiempo.

En cuanto a sistemas para diagnosis de baterías de litio disponen de software específico y piezas de repuesto para atender cualquier problema que pueda ocurrir en las marcas comercializadas.

Cuando un sistema de energía se interrumpe por un problema, poder dar una respuesta rápida siempre ha sido su prioridad. Sus clientes saben que esto les diferencia de otras empresas, el valor añadido como seña de identidad de sus productos a nivel de respaldo técnico y de asistencia para poder restablecer el correcto funcionamiento en el menor tiempo posible.

Tener repuestos a su disposición y técnicos correctamente formados en sus equipos hace que no tengan que enviar los equipos al fabricante con el consecuente ahorro de tiempo y teniendo el control en todo momento del estado de la reparación o configuración de un equipo que requiera una intervención.

Desde Rebacas quieren destacar que siempre intentan ofrecer las últimas novedades del mercado y prueba de ello es que en unos meses participaran en la feria de Genera en Madrid, donde este año van a presentar el sistema HYBO de Weco para instalaciones industriales de alta potencia. El futuro de los precios de la electricidad seguirá incrementándose y cada vez será más necesario disponer de un sistema que combine la energía fotovoltaica y el almacenamiento en baterías de litio para bajar el coste y aumentar la competitividad de las industrias o sistemas agrícolas. En este aspecto, presentarán los inversores de alta potencia Hybo de Weco con soluciones de 100 kwh hasta 1 Mwh escalables y que ponen al alcance de cualquier tipo de industria sistemas que hace unos años eran impensables por su tamaño y complejidad de mantenimiento.