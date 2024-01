Steak and Beer, distintas opciones de barriles ahumadores y asadores para disfrutar de auténticas barbacoas

Preparar un asado, barbacoa o alimentos ahumados es una excelente forma de compartir una exquisita comida en familia o con amigos. Sin embargo, este trabajo puede ser bastante exigente y, más allá de la habilidad del cocinero, se requieren equipos adecuados para lograr que cada elemento quede preparado en su punto ideal.

Una de las mejores opciones en ese sentido son los barriles ahumadores, los cuales ofrecen múltiples ventajas. Para conseguir estos equipos, una gran recomendación en España es Steak and Beer, una empresa dedicada a la importación y distribución de estos accesorios.

Innovación y versatilidad en la preparación de barbacoas Los barriles ahumadores o asadores son dispositivos diseñados para preparar asados, barbacoas y alimentos ahumados de forma cómoda, rápida y eficiente. En el catálogo de Steak and Beer, se pueden encontrar estos productos en versión pequeña, mediana y grande.

Todos ellos incluyen 15 ganchos sujetadores, mientras que la versión jumbo ofrece 20 ganchos, y la variante mini, 8 ganchos en total. Además, cuentan con un diseño portátil, totalmente fabricado en acero inoxidable, y muy ligero para llevar a cualquier parte.

Todos estos diseños vienen con su respectiva parrilla superior desmontable, así como un espacioso quemador de carbón. También incluyen un plato antincendios, para evitar accidentes en la barbacoa, y un garfio para retirar los ganchos calientes de forma segura.

Asimismo, cuentan con un termómetro para revisar la temperatura de cocción, lo cual resulta muy útil para que los alimentos queden en su punto exacto. Además, utiliza un sistema recolector de grasa, lo que evita la acumulación de desperdicios en el dispositivo y facilita su limpieza. Estas características le permiten adaptarse a cualquier escenario, incluso en espacios reducidos, para que los usuarios puedan cocinar todo lo que deseen.

Las ventajas que ofrece el barril ahumador Los barriles ahumadores de Steak and Beer ofrecen varias ventajas al preparar asados y barbacoas, especialmente, en comparación con otros sistemas diseñados para ello.

Además de ser fáciles de trasladar y adaptarse a diferentes áreas, estos dispositivos utilizan el calor de forma altamente eficiente. Esto permite ahorrar hasta un 75 % en el consumo de carbón, mientras que su sistema de funcionamiento reduce hasta en un 90 % las emisiones de humo, lo que resulta mucho más cómodo, tanto para el asador como para sus invitados.

Por otro lado, el diseño de estos barriles ahumadores los hace muy fáciles de limpiar y aplicar mantenimiento, hasta el punto de que cualquier persona puede hacerlo sin necesidad de conocimientos especializados. Además, estos dispositivos ofrecen una notable resistencia y durabilidad gracias a sus materiales de primera calidad, especialmente, su acero inoxidable apto para uso alimentario. En definitiva, son una alternativa cómoda, eficiente y adaptable para preparar a la perfección todo tipo de ahumados, asados o barbacoas.