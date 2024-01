CELLER MOST DORÉ es una bodega centenaria fundada en 1918 en Sant Sadurní d'Anoia

Hace más de un siglo, la bodega CELLER MOST DORÉ abrió sus puertas a todos los apasionados por el vino que se encontraban en búsqueda de un cava refrescante y elaborado a partir de métodos artesanales. Hoy en día, esta bodega continúa sorprendiendo el paladar de los más expertos, liderando el mercado de vinos y cavas de Cataluña, a la par que se consolida como un hito de la cultura vinícola de Sant Sadurní d’Anoia, lugar en donde se encuentra su sede principal. Para seguir incentivando este interés por la producción vinícola de la provincia catalana, CELLER MOST DORÉ lideró la creación de una plataforma virtual de comercialización conocida como Natural Lovers Wines donde se pueden encontrar varios de los mejores vinos y cavas elaborados por esta centenaria bodega.

Cavas y tradición A lo largo de los años, esta bodega ha logrado consolidar métodos de elaboración de vinos artesanales que constituyen una amplia tradición fortalecida por el trabajo de vinicultores que han pasado su conocimiento de generación en generación, manteniendo el legado familiar. Si bien esta compañía ha destacado en la fabricación de vinos a nivel nacional e internacional, son sus cavas los que se encuentran en los anaqueles de la historia como unas de las mejores de la región. Los cavas son bebidas que se caracterizan por un burbujeo constante y un sabor refrescante, lo que ofrece a los apasionados por los vinos una alternativa diferente y llamativa para acompañar comidas dulces o postres.

Productos insignia Entre sus últimos lanzamientos destaca el Robert J. Mur Signature. Un cava de la serie Brut Nature Gran Reserva de 2015, la cual se produjo en una edición limitada de 489 botellas. Para Natural Lovers Wines, esta edición recoge varios de los métodos más representativos de la elaboración de cavas de esta bodega, ofreciendo una experiencia única y exclusiva que despierta sensaciones indescriptibles en el paladar. Cada sorbo se caracteriza por un sabor intenso de notas florales, con aromas residuales de melocotón, miel y avellanas de alta pureza. En esta misma línea se encuentra el Robert J. Mur Brut Nature Gran Reserva 2012, cuya edición consta únicamente de 456 botellas. Esta bebida fue elaborada a partir de un ensamblaje de Macabeo, Xarel.lo, Parellada y Chardonna, posteriormente envasado y almacenado por más de 11 años en cavas subterráneas.

Aun así, uno de sus productos insignia es el Montesquius Colección Privada Brut Nature Gran Reserva 2013. Este cava destaca por su firmeza y personalidad en el sabor, así como por su riqueza aromática producto de una crianza de más de 30 meses en botella. Esta bebida representa la expresión máxima de dos grandes viñedos de suelos calcáreos, los cuales se rigen bajo los principios de la vinicultura regenerativa. Para Natural Lovers Wines, es muy satisfactorio comercializar todos los productos de la bodega de CELLER MOST DORÉ y, por este motivo, continúa trabajando para dejar en alto el nombre de la vinicultura catalana en España y el mundo.