Pago de los Balagueses; el vino de pago ecológico de Vegalfaro con calidad exquisita

En el universo vitivinícola, el vino de pago ecológico emerge como un símbolo de distinción y sostenibilidad, fusionando calidad excepcional con prácticas respetuosas con el medioambiente.

En Vegalfaro, la bodega familiar liderada por Rodolfo Valiente, el compromiso con esta categoría no es solo un estándar, sino una filosofía profundamente arraigada. Allí, se gesta una amalgama única entre la excelencia enológica, la biodiversidad y el respeto por el terruño, que da como resultado al Pago de los Balagueses, una experiencia que va más allá del paladar para abrazar la esencia de la sostenibilidad.

Una fusión de calidad y sostenibilidad El vino de pago ecológico, una joya enológica de máxima distinción, se erige como la culminación de la excelencia vitivinícola y la sostenibilidad ambiental. Esta categoría, la más alta según la legislación española, no solo garantiza calidad, sino que también refleja un compromiso inequívoco con prácticas respetuosas con el medioambiente.

La finca Pago de los Balagueses, de Vegalfaro, obtuvo esta codiciada designación en el año 2011, que destacó no solo por su calidad excepcional, sino también por ser pionera como uno de los primeros vinos de pago ecológico de España certificado por la Unión Europea.

La singularidad de este tipo de vino radica en su origen, ya que resulta de viñedos individuales con suelos específicos y microclimas propios. En este sentido, el Pago de los Balagueses se distingue de su entorno, y Vegalfaro ha integrado esta esencia en su compromiso ecológico. Así, desde la cultivación de variedades autóctonas hasta el control de plagas con métodos naturales, la bodega demuestra su dedicación a la biodiversidad y la sostenibilidad. Además, la utilización de paneles solares refleja su esfuerzo por la autosuficiencia energética y el respeto a la naturaleza.

Una historia de tradición y vanguardia ecológica Vegalfaro es una bodega familiar que fue fundada en 1999 y hoy se erige como el lugar donde tradición y vanguardia se encuentran en el mundo del vino. La historia de Vegalfaro se entrelaza con la pasión por la viticultura ecológica y la búsqueda de la expresión óptima del terruño. Además, se ocupan de ofrecer una experiencia única con el enoturismo, llevando a los visitantes a recorrer desde la cepa hasta la copa.

La bodega cultiva 60 hectáreas de viñedo de bajo rendimiento, cumpliendo con estrictos requisitos de agricultura ecológica. En este sentido, el uso de ovejas para controlar la hierba y su posterior uso del estiércol como compost es clave, sumado a la elección de uvas de variedades autóctonas como Garnacha Tintorera y Bobal que dan como fruto vinos de alta calidad como Rebel.lia, Caprasia y el Pago de los Balagueses, cada uno de ellos una experiencia única y distinta para el paladar.

En definitiva, Vegalfaro trabaja por producir vinos excepcionales mientras que abraza la responsabilidad medioambiental, marcando el camino hacia un futuro sostenible en la industria vinícola.