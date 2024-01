Conocer los mejores consejos para elegir la primera bici

La bicicleta, además de ser uno de los equipos preferidos por las personas para practicar deporte, también se ha convertido en el medio de transporte sostenible más utilizado en los últimos tiempos. Para 2023, el uso continuo de la bicicleta en España alcanzó unos picos históricos, con más de 20 millones de personas que la usan regularmente para movilizarse a sus sitios de estudio o trabajo. Para la tienda especializada en venta y comercialización de bicicletas y accesorios para ciclismo, Sanferbike, este incremento demuestra el interés de la ciudadanía de hacer una apuesta por la movilidad sostenible y, por este motivo, se propuso exponer en este espacio algunos consejos para elegir la primera bici, teniendo en cuenta el auge de este vehículo en las ciudades y en las áreas rurales.

Recomendaciones para adquirir una bicicleta Lo primero que se debe tener en cuenta al momento de elegir la primera bici es el uso que se le va a dar. Existen bicis de montaña, carretera, urbanas, gravel, híbridas y eléctricas, las cuales fueron diseñadas para tipos de terreno particulares, por lo que su uso en otras superficies puede deteriorar su funcionamiento en el largo plazo. Después, también se debe analizar el presupuesto con el que se cuenta para comprar esa primera bici. Aunque su uso se ha masificado, los procesos de fabricación de estos vehículos no son nada sencillos, y para los modelos tope de gama y de competición, los precios suelen ser elevados. Es recomendable que aquellos que se están iniciando en el mundo del ciclismo, se inclinen por una bici más económica que les permita familiarizarse con su mecanismo y con el entorno, de tal manera que puedan ganar las habilidades necesarias para adquirir un equipo mucho más completo en el futuro, que les permita seguir avanzando.

Otras variables importantes Elegir la talla correcta de la bicicleta es esencial para garantizar un uso seguro y efectivo de la misma. Generalmente, se realiza una equivalencia teniendo en cuenta la estatura del usuario, pero esta medición puede quedarse un poco corta, ya que también es necesario revisar otros valores como las longitudes del tronco y las extremidades. No todas las marcas tienen los mismos estándares de medición, por lo que es importante recibir una asesoría personalizada antes de elegir cualquier bicicleta.

Por último, es importante priorizar la funcionalidad sobre la estética, sin que esto implique elegir una bicicleta descuidada o descolorida. Las bicicletas son un reflejo de sus usuarios, por lo que elegir una que se ajuste a la personalidad de su conductor no tiene por qué ser un detalle menor. Para Sanferbike, es necesario que las personas acudan a un servicio profesional al momento de comprar su primera bici para disponer de todo un equipo de expertos en sus diferentes tiendas, para que asesoren a los usuarios y se aseguren de que adquieran el vehículo más cercano a sus necesidades, gustos y expectativas.