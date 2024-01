VAQUERO&WORKGROUPS Viviendas, vivienda de lujo en la Comunidad de Madrid

El sector del mercado inmobiliario en España ha experimentado un período convulsivo en los últimos años, con la inversión afectada por el aumento de los tipos de interés y una inflación persistente. Sin embargo, hay un segmento que no solo ha conseguido mantenerse a flote, sino que también muestra signos de crecimiento: el mercado residencial de lujo.

Una de las principales razones por las que el mercado de lujo ha conseguido mantenerse y crecer a pesar de los vaivenes económicos y políticos es que se mueve con reglas independientes al estándar.

¿Por qué el sector real estate de lujo se mantiene inmune? Una de las principales razones por las que el mercado de lujo ha conseguido mantenerse y crecer a pesar de los vaivenes económicos y políticos es que se mueve con reglas independientes al estándar. Las transacciones en este segmento superan los dos millones de euros y muy extrañamente se cierran con financiación bancaria. De hecho, mientras más exclusiva es la oferta, menor es la necesidad de financiamiento que tendrá su comprador. Esta realidad contribuye a reafirmar la inmunidad y resistencia del lujo en el mercado inmobiliario, presentándose como un segmento fortalecido, dinámico y con crecimientos más consolidados. Consultoras y firmas inmobiliarias de renombre señalan que el atractivo por este mercado seguirá en alza durante este año 2024.

El creciente interés de los inversores extranjeros es otra de las principales razones detrás del vigoroso crecimiento del sector de lujo. Este interés se mantendrá constante durante el presente año, al igual que el comprador nacional.

Vivienda de lujo en la Comunidad de Madrid El mercado de viviendas de lujo en Madrid, en particular, se estima que experimentará un crecimiento significativo, representando el 78% de la demanda del sector luxury en todo el país. Esto se debe a la excelente relación calidad-precio que ofrece la capital en este sector de lujo, así como a los bajos costes de compra y la alta calidad de vida que ofrece a sus residentes en comparación a otras ciudades de Europa. Además, no existen restricciones para los compradores extranjeros, lo que aumenta aún más la atracción en Madrid.

En este sentido, la capital cuenta con una amplia oferta de propiedades de lujo, facilitando que los compradores encuentren la opción mejor adaptada a sus preferencias y necesidades.

En conclusión, el mercado de viviendas de lujo de España se encuentra en auge. Se estima que el interés de los inversores extranjeros y el comprador nacional se mantendrá constante este año, siendo un futuro prometedor para la capital.