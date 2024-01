¿Cómo se debe preparar el terreno para instalar césped artificial?

Disfrutar de una zona verde y prolija implica mucho tiempo de cuidado con la intención de que se vea bonito todo el año. Es por eso que a la hora de buscar alternativas para el césped natural, hay una que aparece como la más económica, menos laborioso y más sostenible por el ahorro considerable de agua que conlleva.

Instalar césped artificial es la respuesta más inteligente debido a la innovación y avances técnicos en sus materiales de fabricación. Albergrass conoce los secretos de este producto. Empresa referente desde hace años en el desarrollo técnico y en la fabricación de una amplia gama de césped artificial, se trata de una marca totalmente comprometida con el medioambiente. Destaca por su enfoque tecnológico, la calidad de sus modelos y la procedencia nacional de su fabricación, la cual le permitió obtener el distintivo Origen Español Certificado.

Tecnología de primer nivel al alcance de la mano Albergrass no se preocupa únicamente por la estética de los espacios verdes, además abraza la innovación técnica. La tecnología fotocatalítica Atmös eleva el césped artificial a nuevos estándares. Ya no solo se trata de embellecer el jardín, sino también purificar el aire, eliminando los contaminantes atmosféricos más comunes y ofreciendo una solución ecoamigable, sin importar el tamaño del suelo a cubrir.

A diferencia del césped real, el artificial estará siempre bien cuidado y con un verde exuberante, sin importar la estación del año, ya que no se daña por las condiciones climáticas externas como la lluvia o la luz solar debido a que está hecho con materiales resistentes de probada eficacia que se adaptan fácilmente a varios niveles de uso: intensivo, medio y decorativo. Apenas necesita mantenimiento, es resistente a las manchas, no deja huellas y no requiere de pesticidas o fertilizantes para crecer ni tampoco de riego, lo que ayuda a ahorrar agua.

Garantía de calidad La empresa respalda la nobleza de sus productos con garantías escritas. Desde la resistencia al fuego hasta la procedencia española certificada, cada detalle está cubierto. Además, ofrece un catálogo con diferentes alturas, texturas, densidades y tonos de verde que simulan a la perfección el césped real, variedad que no solo proporciona soluciones estéticas, sino que también contribuye a la vida útil del césped, asegurando un rendimiento óptimo durante muchos años, muy resistente a la decoloración y completamente apto para mascotas y niños.

Albergrass redefine el concepto de césped artificial, fusionando tecnología y compromiso ambiental. Su enfoque en la durabilidad y diversidad de usos va más allá de lo meramente visual, convirtiendo la inversión en una garantía de excelencia y sostenibilidad. Es una elección que perdurará en el tiempo, transformando el jardín en un oasis de innovación y respeto por el medioambiente.