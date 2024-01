¿Cuáles son los sérums necesarios para el cuidado de la piel?, con Farmasky

Las rutinas de cuidado facial se han vuelto tendencia en las redes sociales y cada vez más influencers comparten cómo tratan su piel. Años atrás, los tutoriales se centraban solo en la parte de estética y maquillaje, pero ahora el cuidado personal es cada vez más valorado sobre todo para las personas con piel sensible. Una rutina completa de skincare incluye varios pasos, pero uno de los más importantes tiene que ver con la selección del sérum.

El sérum es un producto básico con muchos beneficios, al ser a base de agua o aceite es muy ligero y es absorbido por la piel en muy poco tiempo. Existen diferentes fórmulas con distintos activos y se debe elegir según el tipo de piel y la edad. En Farmasky ofrecen una gran variedad de sérums e, incluso, kits completos para el cuidado de la piel.

Qué sérum es el adecuado Cada piel es diferente y, al igual que cualquier producto corporal, se debe escoger el producto específico para cada persona. Una persona con piel grasa o acneica deberá optar por un producto ligero, con niacinamida, ácido salicílico o ácido láctico. Mientras que alguien con piel seca podrá optar por sérums con vitamina E, ácido glicólico o hialurónico para hidratarse. Quienes tengan una piel sensible y propensa al enrojecimiento pueden usar productos que la calmen, en vez de usar retinol, utilizar productos ricos en Bakuchiol.

Otra distinción a tener en cuenta es usar productos más suaves e hidratantes entre los 20 y 30 años con ácido hialurónico, más enriquecedores después de los 30 a 40 con vitamina C y solo de ahí en adelante implementar el retinol para combatir el envejecimiento de la piel.

En el catálogo de productos de Farmasky hay opciones de distintas marcas para cada etapa de la vida.

Cómo aplicar el sérum El sérum debe usarse dos veces al día por la mañana y por la noche, normalmente se usan unas pocas gotas y se frotan en el rostro con las manos y la piel bien limpia. En el momento de organizar los cosméticos, la regla de oro es ir con productos de menor a mayor viscosidad para garantizar la absorción adecuada. Es decir, que el sérum siempre debe preceder a la crema hidratante y al protector solar.

Invertir tiempo en una rutina de cuidado facial no solo es una forma de cuidar uno de los órganos más importantes y más expuesto a las impurezas, sino que puede ayudar a fortalecer la autoestima. Por ello, es necesario hacerlo de forma constante y rutinaria. En Farmasky existen todos los productos de dermocosmética necesarios para empezar a proteger la piel.