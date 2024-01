Yo Tengo Abogado sobre la póliza de asesoramiento legal y acompañamiento especializado

Debido a los continuos cambios en las formas de vida y las dinámicas laborales, también se ha diversificado el número y características de situaciones que requieren una asesoría y acompañamiento jurídico.

Es por esto que firmas especializadas como Yo Tengo Abogado han desarrollado una póliza de asesoramiento legal que cubre toda clase de imprevistos de orden jurídico para acompañar a las personas en los casos en los que se vean envueltas.

Para Yo Tengo Abogado es muy importante que las personas tengan en mano un plan de asesoramiento legal, ya que, en la actualidad, es altamente probable verse inmerso en una situación que requiera de un acompañamiento personalizado y efectivo en materia legal.

Pólizas para asesorías legales El objetivo de la póliza de asesoramiento es que las personas puedan acceder en cualquier momento a una cobertura legal o a un acompañamiento especializado que requiera de un abogado experto en diferentes temas.

Cada uno de los profesionales encargados de acompañar a los clientes está en las capacidades de fomentar espacios seguros de interacción a través de videollamadas o comunicación directa, de tal manera que el cliente pueda exponer de manera detallada la situación en la que se encuentra.

Esta compañía también ofrece un canal de mediación que funciona como un sistema de resolución de conflictos más ágil y económico, con el que se busca evitar ciertos procedimientos judiciales, llamando a la intermediación entre las partes y la conciliación por vía amistosa.

Para los casos donde no sea posible resolver el conflicto por vía amistosa, la póliza ofrece un 25 % en todo el proceso, analizando costes de representación y asesoramiento legal.

Asimismo, los beneficiarios también tienen derecho a una segunda opinión jurídica para analizar su caso, de tal manera que se puedan plantear nuevas soluciones y terminar de forma exitosa cualquier tipo de conflicto.

Las pólizas de Yo Tengo Abogado proporcionan un servicio sin costes con algunos procedimientos en audiencia previa, entre ellos, los juicios de tarjeta revolving, microcréditos y análisis de cláusulas abusivas para la defensa de ciudadanos en diferentes instancias.

Planes para todos los presupuestos Esta compañía cuenta con una aplicación móvil ágil y novedosa, la cual permite una interacción inmediata y en tiempo real entre el cliente y los profesionales de Yo Tengo Abogado, lo que permite gestionar de forma efectiva los diferentes trámites, documentos, reclamaciones y estados de sentencia.

Esta compañía ofrece dos pólizas de asesoramiento legal, las cuales abordan servicios disímiles que se adaptan a las necesidades de sus clientes y sus presupuestos.

La primera de ellas es la Opción Maximun, diseñada para resolver dudas vía chat o videoconferencia, además de la revisión de contratos y reclamaciones, el acceso a opinión jurídica, asesorías en mediación, defensa penal, pleitos sin coste en procedimientos de audiencia previa, etc.

La Opción Maximun Plus incluye estos mismos beneficios más una póliza de cubrimiento en gastos de hospitalización por enfermedad o accidentes.