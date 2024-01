I Love Compostela, la web para los amantes de la cultura, el ocio y la historia santiaguesa

Si bien Santiago de Compostela es una ciudad que no llega a los 100.000 habitantes, decenas de miles de personas se acercan cada año a conocerla y disfrutarla y otros tantos estudiantes y profesionales cambian su residencia a esta localidad para centrarse en sus carreras y trabajos En VINCUSYS, el grupo de empresas compostelano que ofrece servicios de marketing y tecnología para pymes, se encontraron con una demanda creciente de información sobre la ciudad, tanto por parte de sus habitantes, muchos de ellos no nacidos en la propia urbe, como para sus visitantes. I Love Compostela nace de la idea de concentrar toda la información relevante sobre Santiago en un solo lugar, para facilitar su acceso y dar a conocer sus numerosas bondades en distintos idiomas (gallego, español e inglés), y así dar respuesta a ese vacío.

I Love Compostela es un proyecto enfocado al sector cultural, del ocio y del turismo. A través de su portal, presenta los rincones más bellos e importantes de Santiago de Compostela, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad, así como las actividades más destacadas que ofrece durante todo el año. La página web, www.ilovecompostela.com, descubre la riqueza de sus calles, plazas y monumentos, la singularidad de sus templos y edificios históricos y su variada oferta cultural y gastronómica. Todo en un solo lugar.

Y, para que compostelanos de nacimiento y adopción, así como turistas y visitantes, puedan sentirse más orgullosos que nunca de Santiago, I Love Compostela ha lanzado una línea exclusiva y limitada de productos basados en el diseño de la propia marca registrada. Esta representa el amor por la ciudad, evocada a través de concha del peregrino, ahora con forma de corazón. Actualmente, están disponibles para su compra en la web, pero también en el emblemático albergue del Monte do Gozo y en algunas tiendas de Santiago, de la zona vieja y nueva, como Fotos Novoa o Dieztelecom.

I Love Compostela es, en definitiva, una nueva demostración del apoyo a la cultura y al ocio local, uno de los compromisos de VINCUSYS desde su inicio. Tras dos años del nacimiento de VINCUTICKET, que permite a pequeñas salas vender de forma gratuita las entradas de sus eventos y que ahora acaba de lanzar un nuevo portal más visual, sencillo e intuitivo, I Love Compostela representa otra apuesta de VINCUSYS por la cultura y el ocio local.

La agencia de marketing ha venido mostrando su firme compromiso con estos ámbitos con anterioridad, patrocinando el festival Feito a Man, que cuenta con dos décadas de antigüedad, el festival Confluencias y el ciclo Agustito, celebrado en el Camalea y la Borriquita de Belén, entre otros.