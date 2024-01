Creación de webs corporativas con KCram Solutions

En el entorno digital las marcas compiten entre sí por la atención de los usuarios, tanto como lo hacen en el mundo real. Por tanto, los esfuerzos de las empresas en el mundo digital deben perseguir el objetivo de destacar tanto o más. En tal sentido, el desarrollo de aplicaciones, webs corporativas y otras herramientas debe ser diseñado y elaborado estratégicamente con un profundo conocimiento del mercado y la tecnología.

KCram Solutions es una joven, pero prometedora empresa de software, apps y webs corporativas, dedicada a desarrollos que destaquen en el “ruido” digital e impacten positivamente sobre la imagen de las empresas.

Destacar en el entorno digital Existen requisitos insoslayables para que las empresas destaquen en el entorno digital. Una web corporativa de tener diseño atractivo y funcional para captar la atención de los visitantes y proporcionarles una experiencia de navegación agradable. Con contenido relevante y bien estructurado: claro, conciso y relevante para el público objetivo y con actualización permanente.

Asimismo, debe ser desarrollada con optimización para motores de búsqueda (SEO), que asegure que la web aparezca en los primeros resultados. Debe ser responsive, es decir, que se adapte de manera eficiente a diferentes tamaños de pantalla. Además, la seguridad es esencial para proteger la información sensible y garantizar la confianza de los visitantes, sobre todo en el caso de tiendas online que utilizan información sensible de los usuarios.

Por otra parte, debe tener velocidad de carga rápida e integración con redes sociales. La presencia en redes sociales es una parte integral de la estrategia de marketing digital. Asimismo, como parte de la interacción propuesta debe incluir llamadas a la acción efectivas, ya sea la compra de un producto, la suscripción a un boletín o la solicitud de más información. Además, debe implementar herramientas de análisis web que permita realizar un seguimiento del rendimiento del sitio, entender el comportamiento de los visitantes y realizar ajustes según los datos recopilados.

La diferencia está en lo que no se ve KCram Solutions sintetiza estos requisitos en los desarrollos de webs corporativas, con las tecnologías de programación más innovadoras. El joven equipo tiene experiencia en nuevas tecnologías por lo que todo desarrollo siempre integra tecnologías innovadoras. ReactJs, Angular, Vuejs al igual que React Native, forman parte del backend principal de los proyectos y permiten marcar una diferencia con la competencia.

Como parte de esta innovación, ya trabajan en la integración de inteligencia artificial (AI) para la automatización de procesos. La posibilidad de integrar chatboots en la web corporativa posibilita mantener la empresa abierta 24/7, tener un seguimiento completo de usuarios y promover las ventas, entre otros beneficios.

En conclusión, el entorno digital es muy competitivo y las empresas necesitan una presencia que destaque y genere un impacto positivo en los usuarios. KCram es una compañía joven especializada en desarrollo de software, apps y web corporativas que aporta soluciones innovadoras en el mundo digital.