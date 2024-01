Tener internet rápido y fiable en toda la casa de la mano de Actelser SL

Es habitual que las personas puedan tener problemas de señal de wifi en sus hogares, ya que la misma no consigue llegar con total intensidad a todos los espacios. Aunque muchos utilizan repetidores y PLC para intentar mejorar la conexión en puntos lejanos, la realidad es que estos no proporcionan toda la velocidad incluida en el plan de fibra. Por ello, la empresa Actelser SL ha desarrollado un nuevo kit de fibra óptica plástica que permite generar un internet en casa fiable mediante un sistema de cableado sin rompimientos ni obras nuevas.

Actelser SL y sus equipos para tener internet rápido y fiable en casa Una excelente forma de obtener la mayor velocidad de internet en casa es mediante un sistema de cableado que se conecte al router y a los diferentes puntos de acceso de wifi. Sin embargo, la mayoría de los servicios de instalación de cableado exigen rompimientos y obras nuevas que resultan perjudiciales para las viviendas. Esto incluye problemas estéticos por dichos rompimientos o inversiones costosas por parte de los propietarios para conseguir resultados poco fiables.

Debido a estos problemas, la compañía Actelser SL decidió crear un kit llamado Snap Data basado en fibra óptica que permite instalar un sistema de cableado sin obras. Este kit incluye una guía para dicha instalación, los cables de fibra óptica usados para potenciar la señal y los latiguillos de cable Ethernet para conectar a los diferentes dispositivos. De esta manera, cualquier persona con conocimientos básicos puede instalar por sí misma todo el sistema para tener un internet en casa fiable, rápido, seguro y de calidad.

¿Qué tan efectivo es el kit Snap Data de Actelser SL? Cada kit Snap Data de Actelser SL ha sido diseñado por expertos en redes y otras áreas relacionadas para generar una conectividad más rápida y estable en los hogares de sus clientes. Los cables de fibra óptica plástica que incorporan estos kits llevan la velocidad de conexión a su punto más alto sin ningún tipo de alteración. De esta manera, las personas pueden comprobar la rapidez de su internet y si están obteniendo lo dictado por el plan que contratan. A su vez, estas consiguen un internet en casa fiable y rápido incluso en los puntos más lejanos de sus viviendas gracias a los switches y extensiones de cable. Actualmente, Actelser SL cuenta con diferentes kits que se adaptan con facilidad a las necesidades de todos sus contratistas. Entre estos kits se encuentran versiones económicas para conversores de 100 Mbps hasta equipos premium avanzados con diversos conversores en un único switch para usos profesionales.

Actelser SL tiene kits de fibra óptica plástica Snap Data para 100 mbps, wifi outlet normal o plus, 4 conversores + switch, paquetes para estudiantes o teletrabajo, entre otros. Cada uno de estos permite un internet en casa fiable e incluyen una tijera profesional y de calidad para realizar el corte de los cableados.