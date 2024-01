Los objetos olvidados en los alojamientos se pueden recuperar fácilmente de la mano de Lhost

Las distracciones de la vida moderna hacen que cada vez sea más frecuente perder alguna pertenencia, sobre todo cuando se está de viaje. Para apoyar a huéspedes despistados y a lugares de hospedaje a recuperar objetos perdidos o equipajes que han quedado olvidados en sus instalaciones, fue creada la interfaz Lhost, una plataforma de suscripción gratuita que facilita el envío de pertenencias a cualquier parte del mundo. El managing director de este innovador sistema, Aurelio Balconi, ahonda en los beneficios de Lhost como solución rápida y fácil que actualmente se aplica en más de 12.000 hoteles en Italia, Suiza, Francia, Alemania y España.

¿Cómo surge la idea de crear Lhost y cuál ha sido la evolución de este sistema?

Lhost se fundó en 2017. ParcelValue es una empresa suiza fundada en 2012 como plataforma de envío exprés multitransportista ofrecida a una clientela business (corporativa) con un enfoque innovador y "a medida" del servicio al cliente. ParcelValue se creó con el objetivo de hacer del envío el medio de transmitir valor y transferir excelencia al cliente: de nuestras herramientas tecnológicas, nuestra consultoría y nuestra gente.Gracias a la experiencia adquirida a lo largo de los años, nos hemos hecho afines a los conceptos de tiempo crítico, urgencia, olvido, entrega crítica, la importancia de "en el lugar adecuado, en el momento adecuado"... ¡Y qué mejor evolución natural que pensar en el olvido en el hotel durante el viaje!

¿De qué manera garantizan el envío seguro de los objetos, cuentan con partners para hacer llegar los objetos a cualquier parte del mundo?

Confiamos en las empresas de mensajería líderes del mercado mundial, investigamos y seleccionamos cuidadosamente nuevos proveedores para ampliar la oferta, garantizando siempre trabajar con los mejores, y contratamos en varios países para garantizar el mejor servicio a la mejor tarifa para nuestros clientes.

¿Cómo funciona el proceso para los alojamientos que se registran el Lhost, cuyo personal encuentra cosas que han extraviado los huéspedes?

El proceso es muy sencillo.

Una vez que el personal del hotel ha confirmado al cliente que ha encontrado el artículo olvidado, el recepcionista solo tiene que introducir los datos necesarios en la página web para enviar inmediatamente un presupuesto al cliente. Este solo se tiene que preocupar de introducir la dirección de entrega y pagar el envío de forma totalmente independiente. Como último paso, el hotel recibe las etiquetas que debe imprimir y pegar en el paquete que va a enviar. Ahora, solo ha de esperar a que pase el mensajero y entregarle el paquete. Nosotros nos encargamos del seguimiento e intervenimos rápidamente si es necesario.

¿Qué deben hacer los turistas que deseen aprovechar las ventajas del servicio en caso de perder alguna de sus pertenencias durante sus viajes?

Es importante ponerse en contacto inmediatamente con el hotel donde se olvidó el artículo, lo más probable es que ya estén registrados en nuestro portal, pero en caso de que no lo estén, el huésped puede ir fácilmente a la página web de Lhost e iniciar el proceso introduciendo los datos del hotel, en cuyo caso nos pondremos en contacto con ellos para arreglarlo todo lo antes posible.

¿Cuánto tiempo dura el proceso de envío y llegada de los objetos y cómo funciona?

Una vez que el mensajero ha recogido el paquete en el hotel, el plazo de entrega depende del tipo de envío adquirido (urgente o económico) y del país al que se dirija. Si el envío tiene que pasar por la aduana, por ejemplo, el plazo puede ser un poco más largo debido al control que tienen que llevar a cabo las autoridades aduaneras. Por lo demás, todos son envíos exprés de los que nuestro servicio de atención al cliente se encarga de hacer un seguimiento hasta la entrega en la dirección indicada por el cliente.

El servicio gratuito de Lhost está dirigido a hoteles, campings, resorts, albergues, casas de vacaciones, complejos turísticos y cadenas nacionales e internacionales. Con esta interfaz intuitiva, olvidar algo tras el check out ya no es un dolor de cabeza para los huéspedes y evitará miles de incidencias en los establecimientos. Gestionar cada devolución en solo minutos es un plus de ahorro en tiempo y dinero para los alojamientos que desean mejorar su atención al cliente.