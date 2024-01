EGCI Escuela de Gerencia permite aprender todas aquellas competencias requeridas en la gestión de restaurantes con su oferta formativa

La gestión de restaurantes es un trabajo que comprende distintas cuestiones determinantes para que un negocio pueda prosperar en el mercado. Dicha actividad no solo tiene que ver con el análisis diario de todo lo que ocurre en el establecimiento, sino también con un conocimiento pormenorizado tanto de la actividad como del perfil del público potencial.

Para quienes no tienen conocimientos en materia de gestión de restaurantes, pero tienen el deseo de aprender, EGCI Escuela de Gerencia se alza como una excelente apuesta, al estar orientada a la formación de gerentes a partir de una educación de excelencia. El objetivo principal de dicha institución es formar líderes en el mercado, que puedan obtener certificaciones de clase mundial.

Formación orientada a la gestión de restaurantes Uno de los programas destacados que ofrece EGCI Escuela de Gerencia en el sector de la hostelería es el de Gestión de Restaurantes, que está orientado a quienes buscan potenciar sus negocios para que puedan perdurar con el paso del tiempo y ser rentables.

Dicha formación se compone de 68 lecciones, que completan un total de 75 horas académicas. La misma incluye recursos y material de apoyo, con el objetivo de fortalecer la comprensión de cada contenido.

El valor agregado frente a otro tipo de propuestas del mismo estilo es la posibilidad de poder realizar todo el proceso de manera online y al ritmo que considere cada alumno, sin ningún tipo de presión.

Entre las ventajas que los participantes obtienen al realizar este curso, se encuentra el certificado de finalización de alcance internacional, por lo que todo lo aprendido se puede aplicar en distintas partes del mundo. Además, a nivel económico, EGCI Escuela de Gerencia ofrece la posibilidad de efectuar el pago en diferentes cuotas, con lo cual se hace más fácil el acceso.

Una formación clave en el sector de la hostelería El desafío de cualquier emprendedor es que un negocio prospere en el tiempo, con lo cual es determinante que el mismo sea rentable y se adapte al mercado.

Esa es la base del aprendizaje de la gestión de restaurantes, que otorga los beneficios de aprender sobre cómo organizar un restaurante, los servicios y la organización en restauración, desde la división del espacio hasta la creación de menús; conocer acerca de la planificación de los servicios: desayuno, cena, banquetes, etc.; cómo manejar los costes de un restaurante (controlar ingresos y gastos), dominar todo lo relacionado con los temas de seguridad e higiene en restauración y aprender todo lo relacionado con el proceso administrativo y contable en general.

Por eso, desde EGCI Escuela de Gerencia resaltan la importancia de la formación, ya que la misma es clave para la puesta en marcha de cualquier negocio en el sector de la restauración, al mismo tiempo que posibilita determinar si un proyecto puede ser viable o no con el paso del tiempo.

Para que dicha cuestión sea posible, la institución pone a disposición de los alumnos contenido interactivo y en alta definición, muy útiles y explicativos para un aprendizaje a medida y de alta comprensión. De esta manera, EGCI Escuela de Gerencia se alza como todo un referente en la formación de líderes que buscan impulsar sus negocios en el ámbito de la restauración para que sean más rentables.