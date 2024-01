Ginés Munuera Cortés llega al alma con la métrica del último libro de su ‘Trilogía de la Piel Muda’, ‘Capilares’

CÍRCULO ROJO.- “He escalado cielos, he minado pechos, he creado celosías, he enredado adverbios por volverte a amanecer” es uno de los 72 poemas con los que Ginés Munuera Cortés ha querido cerrar la Trilogía de la Piel Muda, siendo Capilares la llave final de este juego sensitivo con el lector. “Es la parte más profunda de la piel” según explica él mismo.

Este autor que escribe desde que tiene uso de razón quiere que “el poso de las lecturas finalmente pudiera desenredar una voz poética diferente, singular, con propiedad. Una voz rasa y distinguible del resto”. Y aunque los poemas tiendan a la interpretación y cada lector lo pueda interpretar de manera subjetiva, todos llegarán a lo más íntimo de ellos mismos mientras atraviesan la lectura para conocer su parte más humana.

Una obra tanto para los sensibles como para los sensitivos que no ha sido inspirada en ninguna vivencia concreta de Ginés Munuera Cortés, sino que nace de las palabras procedentes de la experiencia. “El lenguaje no es gratuito. La poesía menos”. Se desconoce el precio que ha tenido que pagar este autor para hacer posible que el lector se adentre en una experiencia de sumersión con la métrica, haciendo que cada parte de su piel sea despertada por las palabras, lo que está claro es que ha merecido la pena.

En este “juego intelectual y dulce”, todos y cada uno de los que lean esta obra encontrarán un espacio para ellos mismos donde absolutamente todo aquello que sienten, se puede verbalizar y es posible.

Sinopsis Capilares, tercera parte, cierra la Trilogía de la Piel Muda. En esta entrega final se soluciona la temática desarrollada en Epidermis y Dermis, donde el paso de mundo sensitivo (Universo de los sentidos) al Mundo contemplativo (Universo del pensamiento y la reflexión) se revela como un viaje hacia lo esencial, desde lo más íntimo, simplificando las emociones y resolviendo con aceptación y pasión las diferentes inquietudes. 72 poemas que cierran el ciclo de 180 poemas dedicados a la introspección y a la magia de la composición poética y de las palabras.

Como refiere el autor sobre Capilares: ''Aquí se solucionan o finalizan las nanas (siempre para ti), el mar (para mí siempre será la Mar), los cuatro elementos (Tierra, Agua, Aire, Fuego), la muerte (con sus libélulas, su estanque, con su bestia y con sus cigarras), la niñez (cuando dé la vida para adoptar Peter-panes y no-palabras).

La poesía es un juego intelectual y dulce, como un algodón de azúcar en las manos del niño que todavía eres y siempre serás, una perspectiva de la mirada que quizás no te habías planteado, un himno a lo importante, una epifanía al amor, una salve a la honestidad, un canto a la vida, a las terribles ganas de vivirla, odiarla, cantarla, escribirla… La composición, como siempre refiero, es un trabajo diferente, es el trabajo de un “traductor emocional”, un trabajo metódico para poder desencallar las tripas de algo que se quiere decir o simplemente mostrar''.

Autor Ginés Munuera Cortés (Granollers, 1976), de raíces andaluzas y catalanas, estudioso de la poesía clásica y contemporánea, expresa, a través de sus poemas, percepciones, conceptos y emociones que enfocan y alejan la realidad cotidiana de una forma transversal y directa, versos cargados de alta sensibilidad y cromatismo.

Con Capilares nos entrega la tercera parte y final de la Trilogía de la Piel Muda, completando este proyecto después de tres años, siempre a través de Círculo Rojo.

Actualmente, el autor combina su trabajo empresarial y sus labores como coach con la composición poética y el aprendizaje musical.