‘Atlántida, el retorno de los brujos’, una combinación excepcional de mitología antigua con elementos modernos de fantasía y ciencia ficción

CÍRCULO ROJO.- Atlántida, el retorno de los brujos muestra un universo que invita a sus lectores a sumergirse en el pensamiento y la cultura de una civilización “más avanzada, caracterizada por fuertes valores de seres espiritualmente desarrollados. La magia es un pilar fundamental en este universo atlante, creando un mundo rico en seres elementales y una epopeya mística y astral, llena de detalles filosóficos y argumentos bien hilados. La historia trata de una civilización ancestral, quizás desarrollada en la misma Tierra, donde los seres elementales, con el tiempo, se fueron convirtiendo en humanos al desvanecerse la magia”, tal y como expresa el propio autor.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del autor, “una historia envolvente con giros inesperados, magia poderosa, batallas épicas y una lucha entre el bien y el mal en un mundo que cobra vida con detalles ricos y personajes memorables”.

Se trata de una historia trepidante y entretenida en la que sus personajes deberán enfrentarse a una odisea llena de peligros y desafíos por doquier. “La historia narra la aventura de un joven atlante que no para de enfrentarse a retos y misteriosas aventuras. Mientras se desarrolla la historia, nuestro protagonista se enfrenta a numerosos peligros que le mantienen al borde de la muerte. También hay espacio para seres nunca descritos en otras historias, como dragones estelares, Astaros o Animanos. El mundo Atlante es muy rico y contiene un gran número de personajes y seres con poderes diferentes, así como dimensiones y mundos antiguos y futuristas”, explica él mismo.

Sinopsis Desde las imponentes altitudes y serenos silencios de Sierra Nevada, Juan Montero Recio revela una obra maestra de fantasía y creatividad sin igual. Este escritor, más que un mero narrador de historias, es un escultor del lenguaje, un creador de universos y un visionario en la pluma.

Su destreza se refleja en cada línea, llevando a los lectores en un viaje que sobrepasa los límites del mundo conocido, hacia reinos imaginados con detallada precisión y pasión arrebatadora. Atlántida no es solo una novela, es el inicio de una trilogía que promete ser una joya dentro de la literatura fantástica, ideada con un meticuloso ojo para el detalle y un corazón palpitante de aventura.

Atlántida: El Retorno de los Brujos es un reflejo de la habilidad innata de Montero Recio para entrelazar relatos que desafían lo convencional, envolviendo a los lectores en un manto de maravilla y asombro. Sus obras no son meros textos, sino óperas escritas, forjadas con la precisión de un artesano y la visión de un poeta.

A la espera de otras dos novelas prestas a cautivar, Juan Montero Recio se presenta como un faro para aquellos sedientos de mundos desconocidos y prodigiosos. Cada palabra suya lleva impregnada su esencia y pasión, construyendo sinfonías que acarician el alma y encienden la imaginación.

Embarcarse en una odisea de magia y misterio, guiada por un escritor que ve más allá del horizonte, donde la fantasía no tiene fronteras y cada página es una nueva aventura. Juan Montero Recio, más que un escritor, es un mago de las letras, y con Atlántida regala una puerta hacia mundos sin parangón. Se invita a adentrarse en un viaje donde el arte literario se encuentra con la audacia del sueño y la esencia de lo inimaginable.