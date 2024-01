El proyecto ARAGONMETEO, ¿qué es?

Aunque los efectos del clima influyen de manera directa en la vida de las personas, no se encuentra lo suficientemente extendido entre la sociedad el conocimiento que se tiene sobre la meteorología y su relación con el entorno. Aun así, existen iniciativas informativas que ofrecen un panorama objetivo y veraz sobre la meteorología en la actualidad. Para ARAGONMETEO es importante que el conocimiento sobre las ciencias climáticas tenga enfoques innovadores y actualizados y, por este motivo, a través de su iniciativa, el proyecto ARAGONMETEO se ha propuesto contribuir a la divulgación y conocimiento de la meteorología en España.

Una apuesta por la verosimilitud y la transparencia en la información ARAGONMETEO tiene como objetivo convertirse en un referente de la información meteorológica para la comunidad de Aragón, manteniendo un enfoque diferencial que dé cuenta de las dinámicas climáticas de la región, sin olvidar su incidencia a nivel nacional y continental. ARAGONMETEO también espera situarse como uno de los medios de información más relevantes para los habitantes de la comunidad, por lo que trabaja incansablemente por ofrecer información transparente, actualizada y veraz sobre las condiciones atmosféricas y la evolución del tiempo en cualquiera de las poblaciones repartidas por el territorio aragonés. Para el creador de este proyecto, el acceso masivo a la información sobre el clima avanza más rápido que la divulgación de contenidos científicos rigurosos, lo que deja el camino libre a los especuladores y creadores de noticias falsas para difundir bulos que se insertan fácilmente en la opinión pública y que generan pánico en la población. Bulos de los que, dicho sea de paso, se hacen eco algunos medios de comunicación tradicionales que no cuentan con departamentos de información meteorológica avanzados, objetivos y transparentes a través de los cuales puedan contrastar los datos o reportes y minimizar el impacto de las noticias falsas.

Previsiones con enfoque diferencial Es por ello que ARAGONMETEO se encarga de aportar información de calidad y verosímil, utilizando metodologías de investigación que permiten analizar y contrastar los datos obtenidos, manteniendo la objetividad a la hora de dar a conocer una cifra o una noticia relevante con relación al tiempo y clima. A diferencia de otros proyectos meteorológicos similares, ARAGONMETEO cuenta con un enfoque diferencial que estudia en detalle las fluctuaciones climáticas y del tiempo que se presentan en Aragón, ofreciendo previsiones diarias que se complementan con la situación meteorológica en otros lugares de España, pero priorizando Aragón y sus territorios aledaños. Este proyecto entiende que cada lugar cuenta con características climáticas distintas y por este motivo aboga información diferencial que sea de provecho para sus habitantes.

Esto no quiere decir que el proyecto no estudie otras territorialidades que estén conectadas climáticamente con Aragón. En paralelo ha desarrollado la iniciativa EbroMeteo por medio del cual se informa del tiempo en la Cuenca del Ebro en toda su extensión, divulgando datos precisos sobre eventos hidrológicos que puedan poner en riesgo la integridad y la vida de la población ribereña. Con este proyecto, ARAGONMETEO se ha convertido en un faro para la información meteorológica local, difundiendo información veraz y de calidad a todos los habitantes de Aragón.