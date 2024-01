Esta es la razón por la que solo se aplica el contorno en el hueso y no en la ojera según las expertas de Omorovicza y Boutijour

Siempre se aconseja usar así el contorno de ojos, y hay razones de valor que lo explican y que aquí se desvelan para descubrir cómo cuidar bien el contorno de ojos En el afán de acabar con la ojera, se ha aplicado alguna vez el contorno tan arriba que casi toca las pestañas… Sin embargo, cuando se leen las instrucciones de los productos o se deja asesorar, lo más habitual es que insistan en dos aspectos: que se haga solo a la altura del hueso inferior y que se utilice el dedo anular. Una de las premisas es fundamental y la otra no tanto, hay que saberlo también. "Lo de utilizar el dedo anular no es que sea necesario como tal, pero al ser una zona muy sensible, lo importante es ejercer poca presión. Como el dedo anular ejerce menos fuerza, por eso se da esa recomendación, pero mientras no se presione fuerte, podemos utilizar cualquier hueso de la mano o ayudarnos de elementos como los rollers", explica Mireia Fernández, directora técnica de Omorovicza.

Solo en la cuenca, ¿por qué?

En cambio, lo de posar el producto sobre el hueso sola y únicamente sí parece ser mucho más importante, ya que "cuando llevamos el producto más arriba o incluso si lo acercamos a la zona del lacrimal, la propia humedad del ojo y del cosmético puede generar micro vapores que penetran en el ojo y pueden causar reacciones o que el ojo llore. Entonces nos hace creer que ese tratamiento no nos sienta bien, cuando en realidad lo que ocurre es que no lo estamos aplicando en la zona indicada", comenta Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode.

¿Y cómo cuidar toda la ojera?

Una vez comprendido que solo se debe aplicar en la zona del hueso, pueden surgir varias dudas, como por ejemplo cómo tratar el área que preocupa si es que está más arriba, puesto que muchas ojeras oscuras no se notan tanto en la zona del contorno sino más en la del lacrimal. "No debemos preocuparnos, ya que la propia microcirculación sanguínea de la zona se encargará de distribuir el producto a lo largo de toda la ojera. Que no lo apliquemos específicamente en la zona que más nos preocupa no significa que no se vaya a beneficiar de la crema de contorno de ojos", apostilla Estefanía Nieto, directora técnica de Medik8. "Si la zona no circula bien, todos los contornos de ojos suelen incluir ingredientes que potencian la circulación. Además, la zona del lacrimal lubrica por sí sola y ayuda a distribuir la actividad delcosmético", añade.

­El mejor contorno para ojera oscura

Si lo que preocupa es ese efecto panda que da aspecto de rostro poco revitalizado, lo mejor es acudir a tratamientos de contornos de ojos que iluminen y contrarresten ese tono azulado que "puede ocurrir por un menor grosor de la piel o porque tengamos la zona más pigmentada", dice Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD. La experta añade que "podemos acudir a cremas de contorno con pigmentos iluminadores, que hagan de corrector, o a otros cosméticos que trabajen la luminosidad a largo plazo, por ejemplo, ricos en vitamina C".

El contorno de ojos Golden Eye Dream de Byoode incorpora un tetrapéptido antiedad compuesto por cuatro cadenas de aminoácidos ensambladas que trabajan en sinergia para abordar diversas preocupaciones en el área ocular. Este producto no solo se enfoca en reducir las patas de gallo, sino que también contribuye a la regeneración de la piel, la disminución de la pigmentación y la mejora de la firmeza en la zona del contorno de los ojos. Su fórmula única incluye partículas doradas que, al aplicarse, contrarrestan eficazmente la oscuridad de las manchas y las ojeras, proporcionando un toque de luminosidad. 40€ en Byoode.com

CCC + Ferulic Brightening Under-Eye Cream de Perricone MD trata la luminosidad y la pigmentación con tres tipos de vitamina C y ácido fítico en la fórmula. CCC + Ferulic Brightening Under-Eye Cream de Perricone MD, 78€ en Perriconemd.es ­

El mejor contorno para ojera inflamada

Si, en cambio, se tiene la ojera más inflamada, "debemos entender que hay dos tipos de congestión, la que es por cúmulo de grasa, que requerirá otros procedimientos, o la que es por mera congestión, la cual se puede resolver con tratamiento ricos en árnica, cafeína, té y aplicando siempre el producto de dentro hacia afuera con un ligero drenaje", propone Ana Yuste, experta en cosmética y asesora de rutinas en Purenichelab.com. "Aquí, podemos ayudarnos de rollers o piedras gua sha que potenciarán la acción de drenaje y si están fríos ayudarán a bajar la congestión", sostiene Marta Agustí, directora técnica de Boutijour.

Omorovicza Reviving Eye Cream es una crema que revitaliza el área de la mirada en el acto. Con árnica, reduce la inflamación, la hinchazón y la aparición de ojeras, sobre todo aquellas más congestionadas y oscuras. Proporciona además mucha hidratación sin resultar demasiado densa. Tiene un ligero aroma de pepino que refresca y alivia los ojos cansados. 109€ en Purenichelab.com

Greentox Gua Sha de Boutijour, más drenante que las Gua Shas planas y permite estimular varios puntos de los meridianos que desintoxican y oxigenan con mucha mejor precisión. 59 € en Purenichelab.com

­El mejor contorno para arruguitas

Si lo que preocupan son las arrugas, ya sea porque quieres prevenirlas, deberás acudir a los grandes ingredientes antiedad y aquí poco queda más que decir, porque los básicos para ello son ingredientes como "los retinoides y los péptidos, grandes regeneradores, iluminadores y sintetizadores de colágeno y elastina", termina Estefanía Nieto, directora técnica de Medik8.

El suero Crystal Retinal Ceramide Eye 6, de Medik8, emplea retinal encapsulado y logra acción 11 veces más veloz que el retinol convencional y minimizando los posibles efectos secundarios. Su fórmula incluye ácido hialurónico y glicerina para proporcionar hidratación, mientras que el extracto de zanahoria contribuye a calmar la piel y aporta vitamina E. Puedes adquirirlo por 82€ en Medik8.es

r-Retinoate Eye Serum de Medik8, un suero ligero para tratar a nivel antiedad pieles más grasas, ideal también como contorno preventivo de los signos de la edad. Destaca por el retinyl retinoato, ocho veces más potente que el retinol tradicional y perfecto para incrementar la renovación celular, mejorar la síntesis de colágeno y suavizar la piel, reducir la pigmentación y las arruguitas. Hidrata en profundidad sin congestionar gracias a su contenido en ácido hialurónico de múltiple peso molecular y descongestiona al mejorar la circulación de la zona debido a la actividad de su contenido en cafeína. 129 € en medik8.es