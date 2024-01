Inversiones inmobiliarias en España: una oportunidad sólida y atractiva en el mercado de bienes raíces en España, según la empresa KPC España

En un contexto económico en constante evolución, los inversores buscan oportunidades sólidas y rentables para diversificar sus carteras. En este sentido, el mercado inmobiliario español se presenta como una opción atractiva y confiable para aquellos interesados en invertir en bienes raíces Estabilidad y crecimiento sostenido

España ha demostrado ser un destino inmobiliario destacado debido a su estabilidad económica y un crecimiento sostenido en el sector. La demanda continua de propiedades, tanto residenciales como comerciales, respalda la inversión a largo plazo. Además, la mejora de las condiciones económicas y el aumento del turismo contribuyen al dinamismo del mercado inmobiliario.

Rentabilidad y plusvalía

La rentabilidad de las inversiones inmobiliarias en España se ve favorecida por la apreciación constante de la propiedad a lo largo del tiempo. Las principales ciudades, como Barcelona y Madrid, han experimentado un aumento significativo en el valor de la propiedad, lo que ha generado oportunidades de plusvalía para los inversores.

Facilidades legales y proceso de compra transparente

El marco legal español ofrece facilidades a los inversores extranjeros, haciendo que el proceso de compra sea transparente y accesible. La legislación clara y las garantías legales proporcionan seguridad a los inversores, fomentando la confianza en el mercado inmobiliario español.

Diversificación de inversiones

Invertir en proyectos inmobiliarios en España brinda a los inversores la oportunidad de diversificar sus carteras, reduciendo el riesgo y aumentando la estabilidad financiera. La variedad de opciones, desde apartamentos urbanos hasta propiedades costeras, permite adaptar la inversión a las preferencias y objetivos de cada inversor.

Perspectivas prometedoras para el futuro

Las perspectivas para el mercado inmobiliario español son prometedoras, respaldadas por el sólido crecimiento económico, la demanda continua y las políticas favorables. La inversión en bienes raíces en España no solo ofrece rendimientos financieros atractivos, sino también la posibilidad de disfrutar de un estilo de vida mediterráneo único.

Según Patricio Rojas, "desde el punto de vista de la creación de nueva producción, España se caracteriza por tener una oferta nueva anual que supera levemente a la demanda, por lo que no existe acumulación de stock. En el ámbito de vivienda nueva, hay mucho espacio de crecimiento y se refleja en que desde hace varios años, el precio de la vivienda sigue reflejando incrementos".

Invertir en proyectos inmobiliarios en España representa una oportunidad única para los inversores que buscan rendimientos sólidos y estabilidad en un mercado en constante desarrollo. La combinación de factores favorables y un entorno propicio convierten a España en un destino atractivo para aquellos que buscan diversificar y optimizar sus inversiones en bienes raíces.

Las acertadas decisiones de inversión de la empresa KPC España, los posicionan como referentes en la industria inmobiliaria internacional, con proyectos del más alto nivel.

Desde el año 2000 inician la ampliación internacional en Latinoamérica y desde hace 10 años llegaron a España, poniendo el foco en las oportunidades que se generan a partir de una demanda internacional atomizada y creciente en la industria inmobiliaria española.

En Palabras de Patricio Rojas, director de KPC España:

"Desde que llegamos por allá por el 2012, vimos que con toda la experiencia que teníamos en Chile, que posee una industria inmobiliaria con transacciones de obra nueva similar a los volúmenes anuales de España, podíamos agregar valor, ejecutando proyectos con diferencias reconocibles y actuar ocupando una postura de liderazgo en España, en particular en la Costa del Sol. Así es que se han desarrollado proyectos que han ocupado un lugar de destacado reconocimiento en distintos actores de la industria".

En definitiva, la situación que vive la industria inmobiliaria chilena, con altos precios para acceder a viviendas, ha puesto a España en la mira de los inversionistas locales. En particular, se mira con interés la Costa del Sol, el "Miami" del país Ibérico, entre cuyos destinos destacan Málaga y Marbella, catalogadas como las mejores ciudades para vivir en Europa.