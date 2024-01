Los jarabes Zarbee´s, aliados para un sistema inmunitario fuerte

"Haz que 2024 sea un año en el que te cuides para poder dar lo mejor a tus hijos, a tu comunidad y a tus seres queridos". Los jarabes Extra Inmunidad de Zarbee's son el aliado perfecto para conseguirlo. Para reforzar la inmunidad de toda la familia Los excesos de las fiestas, la falta de sueño, las grandes aglomeraciones, la reducción de las horas de luz solar, el estrés de la vuelta a la rutina. El nuevo año llega con un reto importante: mantener fuerte el sistema inmunitario, y es que su buen funcionamiento es clave para mantenerse fuertes y sanos.

Para los que se han propuesto cuidarse más en 2024, no hay que olvidarse del sistema inmunitario, ya que es la piedra angular que mantiene nuestro bienestar general. Además, cuidarse a uno mismo es esencial para"cuidar mejor a los que nos rodean".

El gran olvidado

¿Cuántas veces se deja uno mismo para el final en la lista de tareas diarias? A menudo, se siente que las 24 horas del día no son suficientes, y se prioriza cuidar de los demás antes que de uno mismo.

"Pero ¿has pensado alguna vez que si el sistema inmunitario no está fuerte, no puedes cuidar adecuadamente de los demás? Si quieres darles a los seres queridos la mejor atención, empieza por cuidarte".

Por eso los jarabes Zarbee´s están pensados para toda la familia. Inspirados en la naturaleza, están elaborados con un 98% de ingredientes de origen natural, y con la miel pura como ingrediente estrella. Además, están respaldados por la ciencia, garantizando su eficacia y el beneficio de estos ingredientes. El resultado son tres jarabes, dos para adultos y adolescentes a partir de 12 años y uno para niños a partir de 3 años, que refuerzan el sistema inmunitario para que nada pueda pararte este año.

1. JARABE EXTRA INMUNIDAD ADULTOS DE ZARBEE'S

Elaborado con miel pura rica en nutrientes, extracto de equinácea de origen natural y vitamina D; ingredientes esenciales para reforzar diariamente el sistema inmunitario. Además, está enriquecido con biotina, que ayuda a mantener el revestimiento de la garganta y las vías respiratorias, una de las primeras líneas de defensa del organismo frente a patógenos como bacterias y virus.

2. JARABE EXTRA INMUNIDAD ADULTO NOCHE DE ZARBEE'S

La opción perfecta para quienes desean disfrutar de un sueño reparador y contribuir a reforzar el sistema inmunitario. Contiene un 98% de ingredientes de origen natural y está elaborado con miel pura, vitamina D, biotina y extracto de lavanda, que ayuda a relajarse y a mantener un sueño reparador.

3. JARABE EXTRA INMUNIDAD NIÑOS DE ZARBEE'S

El desarrollo del sistema inmunitario durante los primeros años de vida de un niño es crucial para su futuro. Los más pequeños también necesitan reforzar su sistema inmunitario, y este jarabe está especialmente elaborado para niños a partir de tres años. Contiene miel pura rica en nutrientes, vitamina D, biotina y extracto de raíz de malvavisco para aliviar la garganta.

4. JARABE TOS Y GARGANTA FAMILIA DE ZARBEE’S

El Jarabe Tos y Garganta Familia de Zarbee’s es un producto pensado para toda la familia que alivia de forma eficaz la tos seca y productiva, al tiempo que calma y protege la garganta. Contiene miel pura de origen natural para aliviar las ganas de toser, glicerol para proteger la garganta irritada y extracto de hoja de hiedra para facilitar la eliminación de moco. Los ingredientes se inspiran en la naturaleza y no contienen aditivos innecesarios como colorantes o saborizantes artificiales ni lactosa. El Jarabe Tos y Garganta de Zarbee’s cumple con el Reglamento de Productos Sanitarios. No administrar a menores de 2 años.

Tos y Garganta*, pensado para que todos, adultos y niños a partir de 2 años, puedan tomarlos. Con ingredientes inspirados en la naturaleza, el Jarabe para Tos y Garganta de Zarbee's es ideal para calmar la tos seca y productiva de toda la familia. También alivia la garganta irritada. El secreto reside en la mezcla calmante de miel pura de origen natural con glicerol, que protege y alivia la garganta cubriendo y lubricando las membranas mucosas, y extracto de hoja de hiedra, que ayuda al cuerpo a deshacerse naturalmente de la mucosidad hidratándola y diluyéndola.

Los jarabes de Zarbee’s, adecuados para toda la familia, se convierten en el complemento ideal de un estilo de vida saludable al combinar ingredientes naturales avalados por la ciencia. Ya no hay excusas: hagan que 2024 sea un año en el que prioricen su bienestar. Hay que recordar que solo cuando cuiden de sí mismos, podrán cuidar de los demás y dar ejemplo a sus hijos y a la comunidad.

*Zarbee's Tos y Garganta cumple con el reglamento de Productos Sanitarios.

No administrar a menores de 2 años.